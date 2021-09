Homem é preso em Pereira Barreto acusado de danificar viatura dos bombeiros

PEREIRA BARRETO – A Polícia Militar prendeu na segunda-feira (07), um homem de 22 anos, acusado de dano ao patrimônio, depois que populares o flagraram danificando uma viatura do Corpo de Bombeiros, cujos profissionais estavam apagando um foco de incêndio no porto fluvial da cidade. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil, sendo ele indiciado e recolhido à cadeia pública local, à disposição da Justiça.

A prisão do homem aconteceu quando os policiais militares de Pereira Barreto, formando a equipe com Cb PM Belinello e Sd PM Alessandro, foram acionados para atendimento de ocorrência de Dano. No local, na Rua Marechal Castelo Branco, localizaram um integrante do Corpo de Bombeiros, que estava imobilizando uma pessoa do sexo masculino.

Com apoio da equipe com Cb PM Catão e Cb PM Leopoldino, foi realizada a detenção do homem de 22 anos, e o bombeiro declarou que estava em atendimento de ocorrência de incêndio pela vegetação nos fundos do porto fluvial, momento em que foi informado por populares que um indivíduo estaria danificado a viatura do Corpo de Bombeiros, estacionada nas imediações.

Ao chegar no local onde a viatura com as cores características dos bombeiros estava (de prefixo “VO20203”), constatou os danos no farol dianteiro esquerdo e visualizou o autor correndo sentindo a praia; que de pronto foi ao seu encalço, o abordou e o imobilizou, acionando o apoio do policiamento de infantaria, que rapidamente foi ao local, dando voz de prisão a ele.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde o delegado ratificou a voz de prisão e autuou E., 22 anos, morador da própria cidade, em flagrante pelo crime de Dano ao Patrimônio Público, recolhendo-o ao cárcere, à disposição da justiça.