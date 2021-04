PM de Guaraçaí prende acusado de tráfico de entorpecentes

GUARAÇAÍ – A Polícia Militar prendeu na noite de segunda-feira (29), no centro de Guaraçaí, o braçal L. C. S. L., de 29 anos, residente na rua Faustino Pereira, acusado de tráfico de entorpecentes após surpreendê-lo com 31 porções de cocaína, com peso total de 26 gramas, e embalagens plásticas para embalar a droga. Encaminhado para o plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça. O material ilícito foi apreendido.

A prisão do acusado aconteceu próximo de 21h quando policiais militares de Guaraçaí receberam denúncia anônima dando conta de que um indivíduo, em um veículo VW Parati, estaria de posse de entorpecentes em uma determinada rua no centro da cidade. A equipe foi ao local e avistou o veículo citado na denúncia, tendo em seu interior um homem identificado por R., 30 anos, profissão serviços gerais.

Ele foi abordado e seu veículo revistado, ocasião em que foram localizadas 04 porções de cocaína, com peso total de 03 gramas. Questionado a respeito da droga, o homem admitiu que havia comprado o entorpecente de L. C. S. L., de 29 anos, indivíduo bastante conhecido nos meios policiais pelo crime de tráfico de drogas.

Diante dos fatos e da nova denúncia, solicitaram o apoio da equipe de Murutinga do Sul e, juntas, deslocaram à residência de L. C. S. L., morador também de Guaraçaí, sendo encontrado na frente de sua residência, rapidamente abordado e revistado. Com ele havia uma porção de maconha pesando 12 gramas.

Em virtude das evidências e estado de flagrância, foi realizada vistoria no interior de sua residência, durante a qual localizaram 31 porções de cocaína com peso total de 26 gramas, todas idênticas àquelas apreendidas com o homem na Parati, além de várias embalagens plásticas utilizadas para preparar as porções para a venda, além da quantia de R$ 239,00 em dinheiro.

L. C. S. L., recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com R., até o Plantão Permanente da Delegacia Seccional de Andradina, onde o delegado Dr. Wendel ratificou a voz de prisão em flagrante, autuando L. C. S. L., por tráfico de entorpecentes, permanecendo preso à disposição da justiça, enquanto R. foi autuado por porte de entorpecentes e liberado ao término da ocorrência.

Foram apreendidos pela Delegacia Seccional dois aparelhos celulares, um de cada envolvido e o dinheiro encontrado, além da droga localizada.