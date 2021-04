Capa Onça é preso acusado de tráfico de entorpecente

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na noite de quinta-feira (25), o serviços gerais W. L. S. G., o “Capa Onça”, de 25 anos, residente na rua Princesa Isabel, Vila Botega, acusado de tráfico de entorpecentes ao ser surpreendido com porções de crack, maconha e cocaína, além de certa quantidade em dinheiro. Encaminhado para o plantão policial, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto. A droga e o dinheiro foram apreendidos pela Polícia Civil.

A prisão do acusado, que já tem passagem pelo mesmo tipo de crime, aconteceu durante patrulhamento de Força Tática pelo município de Andradina, quando os policiais militares sargento Aguilera, cabos Alécio e C. Santos, além do soldado Carvalho, passaram em frente da residência dele, o qual recaem inúmeras denúncias de tráfico de drogas, surpreendendo o ajudante geral R. A. S., tentando sair do local onde, foi imediatamente abordado e revistado. Com ele foram encontrados uma porção de maconha, que pesou 1 grama, além de R$ 2,00 em dinheiro.

Ao perceber os policiais militares, “Capa Onça” saiu correndo para os fundos do imóvel, sendo acompanhado, abordado e submetido a busca pessoal, não sendo nada de ilícito encontrado em seu poder.

Diante das denúncias de tráfico e do material encontrado com o usuário, foi efetuada uma busca domiciliar, sendo encontrados, na sala da residência, uma porção de crack, pesando 1 grama e a quantia de R$ 130,00 em dinheiro e na janela do cômodo ao lado, uma porção de cocaína, também pesando 1 grama.

Diante do material encontrado e do usuário abordado, foram dadas voz de prisões aos dois abordados, sendo conduzidos, juntamente com o entorpecente e dinheiro, ao Plantão Permanente e apresentados ao delegado plantonista que, após tomar ciência do ocorrido, ratificou a voz de prisão dada a “Capa Onça” por tráfico de drogas, ficando o mesmo recolhido a disposição da justiça e ao usuário indiciado por porte de drogas, liberando-o ao término da ocorrência.

OUTRO TRÁFICO

Em dezembro de 2019, então com 23 anos, “Capa Onça” também foi preso pelo mesmo tipo de crime quando foi surpreendido pela Polícia Militar em frente de sua residência praticando a traficância. Na época passou certo período atrás das grades e ganhou a liberdade provisória, estando sumido por um certo tempo, até sua nova prisão esta quinta-feira.