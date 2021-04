Polícia Civil prende acusado de tráfico de drogas no bairro Santa Cecília

ANDRADINA – A Polícia Civil prendeu na manhã de sexta-feira (26), o serviços gerais H. C. S. R., de 29 anos, residente no bairro Santa Cecília, acusado de tráfico de entorpecentes após cumprimento de mandado de busca domiciliar expedido pela Justiça de Andradina, quando foi flagrado com 42 pedras de “crack” e mais uma porção a granel da esma droga, além de R$ 52,00 em dinheiro e um aparelho celular. Encaminhado para a DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto.

A prisão do acusado aconteceu depois que investigadores da DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, após várias diligências, apuraram que H. C. S. R., já conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas, estaria traficando drogas em sua residência, tendo o delegado daquela especializada representado (requerido) pela busca domiciliar na residência do investigado, que foi deferida (autorizada) pelo Poder Judiciário.

O mandado de Busca domiciliar foi cumprida na manhã de sexta-feira (26), quando policiais civis da DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes e da DIG – Delegacia de Investigações Gerais, de Andradina, ao ingressarem na residência objetivo da ordem judicial, os policiais encontraram o investigado H. C. S. R., dormindo em seu quarto, sendo assim foi acordado e cientificado das razões de fato e de direito que motivaram o ingresso da força policial no seu domicílio.

Questionado se estava na posse de algum entorpecente ou se havia algum entorpecente em sua residência, ele disse que não e ficou sentado na cama, próximo ao seu filho menor de idade. Enquanto a equipe policial realizava a busca pelo dormitório, o investigado mostrou-se inquieto.

Em determinado momento, o acusado abruptamente dirigiu-se até a janela do quarto, com punho cerrado, o que chamou atenção dos policiais, que se aproximaram dele para verificar o que ele tinha na mão, com a aproximação dos policiais o investigado abriu a mão e tentou jogar uma trouxinha plástica para fora da janela. Porémm foi contido pela equipe e não conseguiu jogá-la.

Nesse momento o conteúdo da trouxinha caiu na cama e ao solo do quarto. Imediatamente H. C. S. R., foi afastado do conteúdo caído, ocasião em que verificou-se que se tratavam de 42 pequenas pedras de “crack” e mais uma porção a granel da mesma droga. Na continuidade das buscas também foram localizados R$ 52,00 e um aparelho celular em poder do homem detido.

Ao término das buscas, o acusado, a droga e o dinheiro foram levados à DISE, onde o delegado decretou a prisão em flagrante de H.C.S.R. pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/06), bem como representou pela sua prisão preventiva. Após o registro da ocorrência o preso foi encaminhado à Cadeia Pública de Pereira Barreto, onde permanece à disposição da Justiça.