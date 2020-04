Sargento da Força Tática de Lorena morre em perseguição a criminosos

APARECIDA – Na tarde deste sábado, 11 de abril, faleceu o sargento da Força Tática da Polícia Militar de Lorena, Thalles Alberdan Porto Aquino Marques de Paula, vítima de um capotamento na rodovia Presidente Dutra, na altura do bairro São Roque, em Aparecida, em perseguição a um veículo suspeito de estar transportando drogas.

Segundo informações, o Sgt Alberdan estava com outros três companheiros da Força Tática, em acompanhamento a traficantes de Lorena já bastante conhecidos, quando a viatura capotou, por volta das 14h40.

Sgt Alberdan chegou a ser socorrido e levado ao Pronto Socorro de Aparecida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Os outros três policiais estão internados, mas fora de perigo. Participaram do salvamento diversas viaturas da Polícia Rodoviária Federal, Samu, Corpo de Bombeiros e apoio do helicóptero Águia da PM.

No final da tarde, por volta das 18h, os bandidos foram localizados em Lorena, houve troca de tiros (na Dutra) e um deles acabou morto. De acordo com as primeiras informações, trata-se de J.C.A.C., 27 anos, traficante do bairro Cidade Industrial, em Lorena, com passagens por roubo e latrocínio. Um policial militar do BAEP (Batalhão de Operações Especiais de Polícia) também foi baleado na troca de tiros, mas passa bem. (fonte: O lorenense)

QUEM ERA SARGENTO ALBERDAN

Thalles Alberdan era PM de Cristo há 10 anos e 9 meses. Tinha 30 anos, morava em Canas e era natural de Lorena, filho da pastora Sheila Porto e do capelão e sargento reformado da PM, De Paula. Deixa outros dois irmãos policiais e a esposa, com quem havia se casado há apenas seis meses.

Em seu Facebook, há uma postagem de 2016, ao lado de um amigo, que deixa clara sua vocação para a Polícia:

PMESP EMITE NOTA DE PESAR

FALECIMENTO DE POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO

É com extremo pesar que a Polícia Militar informa o falecimento do Sargento Thalles Alberdan Porto Aquino Marques de Paula, pertencente ao 23° Batalhão de Polícia Militar do Interior.

Neste sábado, 11, a viatura do Sargento Alberdan, durante acompanhamento a um veículo que transportava drogas de São José dos Campos para Lorena, envolveu-se em um acidente de trânsito. Os policiais estavam próximo ao KM 70, da Rodovia Presidente Dutra, quando a viatura capotou. O Sargento Alberdan foi socorrido ao Pronto-Socorro Municipal de Aparecida, onde não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Os demais ocupantes da viatura foram socorridos para o Pronto-Socorro de Lorena. Todos estão estáveis e sem risco de morte.

O Sgt Alberdan tinha 30 anos, era casado e estava na Polícia Militar há 10 anos e 9 meses.

