Morador de Mirandópolis é preso acusado de tráfico com ajuda do canil

MIRANDÓPOLIS – A Polícia militar prendeu na tarde de quinta-feira (9), um indivíduo acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrado com mais de dois quilos de maconha (Cannabis Sativa), dois telefones celulares, além de certa quantia em dinheiro. Encaminhado á Delegacia de Polícia, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A droga, celular e a grana foram apreendidos pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu quando policiais militares das equipes do CGP – Controle de Grupo Patrulha, com sargento PM Voltareli e cabo PM Alessandro e RP – Rádio Patrulhamento com cabos PMs Souza e soldado PM Molina, estavam em patrulhamento quando viram um suspeito de tráfico de drogas entrando em uma residência conhecida como ponto de comércio de entorpecentes. Quando seguiam para o imóvel, eles viram o acusado já saindo em direção à rua, carregando uma sacola.

Ao ver os policiais militares, ele voltou para a casa correndo, em direção ao quintal, mas foi acompanhado e detido. Abordado e revistado, na sacola haviam quase 50 gramas de crack, dois celulares e dinheiro.

Questionado sobre o entorpecente e as denúncias de traficância, o acusado disse que havia mais droga enterrada no quintal da casa, mas não quis informar exatamente onde.

O Canil da Força Tática de Araçatuba foi acionado e ao realizaram buscas no quintal, os cães indicaram o local onde estavam enterrados, dois tijolos de maconha e dois pedaços fracionados da mesma droga, totalizando 2,069 quilos.

O homem foi apresentado na Delegacia de Polícia de Mirandópolis, indiciado e preso em flagrante, permanecendo à disposição da justiça, para aguardar o resultado da audiência de custódia virtual, já que, devido à pandemia de coronavirus, não esta havendo a presencial.