Morador da Vila Messias é preso acusado de tráfico de droga

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu no final da tarde de quinta-feira, 09, o ajudante geral Jhonatan Mendes Lima, o “Neguinho, de 22 anos, residente na Vila Messias, acusado de tráfico de entorpecente depois de flagrado com crack e cocaína. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da justiça até ter seu caso apreciado pelo juiz, já que não está havendo audiência de custódia presencial. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu quando uma equipe de Força Tática fazia patrulhamento pela Vila São Pedro (localizada entre o fundo da Vila Mineira e a rodovia Marechal Rondon, e recebeu denúncia de que um indivíduo estaria traficando pelo bairro. Ao passarem próximo do cruzamento das ruas Campo Sales e Alvares Cabral, na Vila São Pedro, os policiais militares o avistaram caminhando pela rua e quando ele percebeu a presença policial, jogou algo no chão e passou a pisotear.

Rapidamente abordado e revistado, foram localizados com ele o valor de R$ 40,00 em dinheiro e havia no chão uma pequena pedra amarela, aparentando ser crack, esfarelada depois dele a pisotear na tentativa de se livrar do flagrante.

Diante das denúncias e da pedra de crack que ele pisou, os policiais militares foram até a residência dele na Vila Messias e na vistoria autorizada, encontraram outra pedra de crack na gaveta do guarda-roupas, junto com mais R$ 320,00 em dinheiro. Na geladeira foi localizada e apreendida uma porção de cocaína.

O acusado foi preso em flagrante, apresentado no plantão policial e ficou à disposição da Justiça.

Segundo policiais militares, ele tem passagens por roubo, porte de armas e estaria envolvido na guerra de gangues de jovens de bairros da cidade.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Como ele permaneceu pela carceragem do plantão policial até sexta-feira, 10, já que não esta havendo audiência de custódia presencial devido a pandemia de coronavirus, ficou sabendo na parte da tarde que vai responder ao processo de tráfico de drogas em liberdade.