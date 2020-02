Quarteto invade casa, faz família refém e rouba R$ 3 mil em dinheiro e eletrônicos em Mirandópolis

Eles também roubaram celulares e aparelhos eletrônicos. Polícia faz buscas pelos ladrões.

MIRANDÓPOLIS – A Polícia Militar não consegui localizar nenhum dos quatro homens, um deles armado, acusados de invadiram uma casa localizada no bairro Jardim Sampaio, em Mirandópolis/SP, renderam os moradores e fugiram com dinheiro e aparelhos eletrônicos na madrugada de sexta-feira (7). O caso foi registrado no plantão policial e repassado para a Polícia Civil quem através da DIG – Delegacia de Investigações Gerais, vai tentar solucionar o caso.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o quarteto encapuzado entrou no imóvel enquanto a família dormia, acordou um por um e foi rendendo conforme passava pelos quartos. Em seguida reviraram todos os cômodos.

Os ladrões roubaram R$ 3 mil, aparelhos celulares e eletrônicos, fugindo em um automóvel que não foi possível até agora a identificação. As vítimas só conseguiram se livrar das amarras horas depois do ocorrido e acionou a Polícia Militar.

Ainda segundo a Polícia Militar, uma câmera de segurança de um imóvel vizinho gravou imagens de um veículo indo embora após o crime e as imagens devem ajudar na investigação que será feita pela Polícia Civil.

A família está traumatizada com o episódio ocorrido em uma pacata cidade do interior paulista.