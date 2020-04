Vários segmentos da sociedade mirandopolense se unem na arrecadação de alimentos

Polícia Militar, Vizinhança Solidária, comerciantes e produtores rurais de Mirandópolis se uniram para arrecadação de alimentos

MIRANDÓPOLIS – Cientes de que a pandemia do COVID-19 está acarretando dificuldades financeiras a toda a população, notadamente as mais humildes, integrantes da Polícia Militar e do programa Vizinhança Solidária da cidade de Mirandópolis, na 3ª Companhia do 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), se uniram para minimizar a situação.

Juntos conseguiram grande quantidade de gêneros alimentícios e na sexta-feira (24) realizaram a entrega dos alimentos arrecadados, que serão destinados às famílias carentes da cidade.

Foram entregues 60 “Cestas Solidárias” com material de limpeza e higiene, também aproximadamente 400 quilos de frutas e legumes, 36 bandejas de ovos e 200 litros de leite, tudo fruto da parceria dos policiais militares, da população da cidade e dos produtores rurais, que doaram tudo para ajudar os mais necessitados.

Cada “Cesta Solidária” continha álcool em gel e também uma cartilha com orientações de higienização das mãos e alimentos, fruto da parceria dos órgãos já citados e de um supermercado da cidade que as vendeu a preço de custo.

A arrecadação se deu por intermédio do “Programa Vizinhança Solidária” e teve o apoio de toda a população e comerciantes da cidade neste momento difícil, pois onde há apoio e união, onde há vontade de ajudar, toda dificuldade se apequena.

Digno de nota citarmos que o mercado que se prontificou a vender as cestas básicas a preço de custo foi o Nilton Supermercados, de propriedade de Nilton Orsi.