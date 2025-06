Três homens morrem em acidente entre caminhões em Votorantim

Um grave acidente envolvendo três caminhões tirou a vida de três homens, na madrugada de sexta-feira (27), por volta da 1h17, na Rodovia Raimundo Antunes Soares (SP-79), no km 99, em Votorantim, região de Sorocaba.

Michel Filadelfo, de 46 anos, seu sobrinho Leandro Oliveira Filadelfo, de apenas 19 anos, e o colaborador Jonatas Luiz Canderi, de 27, seguiam para o Ceagesp de Sorocaba em um caminhão carregado de verduras e legumes — trajeto que a família fazia há mais de 30 anos com muito esforço e dignidade.

Segundo as autoridades, o acidente foi causado pelo desprendimento da roda de uma carreta, que ficou no meio da pista. Um caminhão Ford Cargo, carregado com verduras, tentou desviar da roda, mas o motorista perdeu o controle e acabou colidindo violentamente contra outro caminhão, carregado com cimento, que estava parado no acostamento.

O motorista do caminhão estacionado, com placas de Belo Horizonte, não se feriu — ele estava dormindo na cabine no momento do acidente. Já o condutor do caminhão com placas de Sorocaba, que tracionava a carreta de onde a roda se soltou, permaneceu no local e passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo.

O trecho da rodovia precisou ser interditado durante o atendimento da ocorrência, retirada dos corpos e liberação da pista. A Polícia Rodoviária, o Corpo de Bombeiros, o SAMU e o serviço funerário atuaram na ocorrência.

As causas do acidente seguem em investigação.