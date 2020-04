Fã da PM, criança de 4 anos distribui chocolates em bairro de Mirandópolis

MIRANDÓPOLIS – A pequena Isabella, 4 anos de idade, apaixonada pela Polícia Militar e com espírito solidário, fez doação de pirulitos de chocolate a várias crianças em alguns bairros da cidade de Mirandópolis/SP juntamente com a Polícia Militar.

Paula, mãe da Isabella procurou a Polícia de Mirandópolis, pois sua filha Isabella um certo dia perguntou a ela se as crianças carentes iriam ganhar chocolates nesta Páscoa, Paula explicou a Isabella que muitas crianças as vezes não teriam a oportunidade de receber, foi aí que Isabella perguntou se ela e sua mãe não poderiam fazer pirulitos e entregar as crianças juntamente com seus amigos polícias militares.

Foi o que aconteceu, Paula e Isabella confeccionaram vários pirulitos e nesta data juntamente com os policiais visitaram alguns bairros onde foram entregues as crianças conforme as fotos.