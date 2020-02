Polícia encontra caminhonete que havia sido roubada em Guzolândia

BANDEIRANTE D’OESTE – A Polícia Militar de Sud Mennucci localizou na tarde de terça-feira, 02, abandonada em um canavial no distrito de Bandeirantes D’Oeste, a picape Ford Ranger, na cor branca, levada quando um casal residente na cidade de Guzolândia, sofreu uma tentativa de latrocínio (matar para roubar). Mesmo ferido, o casal passa bem.

Segundo informações da PM, dois ladrões suspeitos renderam um casal e fugiram com a caminhonete, no bairro Limoeiro, em Guzolândia, na noite de domingo (2).

De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas entravam na casa onde moram, por volta das 22h, quando foram rendidas por dois homens, sendo um deles armado. Em seguida, os bandidos levaram o homem e a mulher até o banheiro do imóvel, onde pediram para que eles abrissem o cofre.

Devido o nervosismo, ambos não lembravam a senha, um dos suspeitos deu um tiro para cima, com objetivo de intimidar as vítimas e ainda agrediu o homem com uma coronhada na cabeça.

Com a agitação que se tornou o caso dentro da casa, em determinado momento a mulher conseguiu sair correndo da casa sem ser alvejada pelos criminosos. Nesse intervalo o marido dela se trancou em um dos quartos do imóvel.

Diante dessas circunstâncias, a dupla fugiu levando a caminhonete do casal e não foi presa até o fechamento dessa matéria.

LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO

Através de informe do cabo PM Machado, que estava de folga, recebeu via fone de um morador a informação de que havia um veículo abandonado na fazenda Santa Julia, em Bandeirantes D’Oeste, os policiais deslocaram até o local indiciado e encontraram o veículo trancado e sem avarias visíveis.