Polícia Civil faz doação de objetos e veículo não recuperados por vítimas

ANDRADINA – Com autorização da Justiça de Andradina, a Polícia Civil realizou na tarde de quinta-feira, 06, a doação para a Prefeitura de Andradina, a doação de vários bens que não tiveram identificadas as possíveis vítimas, ou que ainda estejam inservíveis. Entre os bens doados estão moto, bicicletas, produtos musicais, elétricos e máquinas usadas em construção.

As peças doadas estavam apreendidas no 1º DP, localizado no cruzamento das ruas Guararapes com Alexandre Salomão, centro, e foi retirado por um caminhão locado por uma empresa de comércio de ferro velho, já que os bens inservíveis, como as bicicletas, devem ser vendidas ou repassadas posteriormente.

Entre os bens doados estão uma guitarra na cor azul novíssima e ainda na caixa, doada para o Centro Cultural Pioneiros de Andradina; 29 bicicletas doadas ao Fundo Social de Solidariedade. 1 motocicleta da marca Honda Titan 150cc, na cor preta, placa de Castilho/SP, doada para a Prefeitura de Andradina.

Para a Secretaria de Meio Ambiente foram doadas 6 moto serras, 3 toca CD, 1 toca DVD, 18 telefones celulares, 1 interfone e telefone sem fio, além de 1 maleta com jogos de cartas (carteado).