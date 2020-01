Polícia Militar prende autor de latrocínio cometido em Mirandópolis

Idoso morador de Mirandópolis foi encontrado já sem vida, com as mãos amarradas e boca amordaçada. Com sinais de sangue pelo rosto

LIMEIRA – A Polícia Militar Rodoviária prendeu na noite de segunda-feira, 20, J. J. S., de 26 anos, natural de Capela/AL, cometido na cidade de Mirandópolis/SP, distante mas de 400 km, em flagrante delito pelo crime de latrocínio (matar para roubar). A vítima é o idoso A. R., de 74 anos, atacado a golpes de objeto contendente. Teve ainda alguns pertences levados pelo autor. Pela Delegacia de Polícia em Limeira/SP, o delegado de plantão tomou ciência e entrou em contato com a delegado de Mirandópolis, ratificando a prisão de J. J. S., ficando à disposição da justiça.

LATROCÍNIO

Durante o serviço na segunda-feira, 20, a equipe do CGP-III Comando de Gripo Patrulha (3ª Cia), Mirandópolis, recebeu denúncia anônima de um possível roubo de um cartão de banco para realizar saques e que a vítima seria um idoso. Deslocamos juntamente com o Comando de Força patrulha e foi feito contato com vizinhos, que informaram que na referida residência morava um idoso sozinho.

Os policiais militares foram até o local indiciado e verificaram os portões trancados com cadeados. Foi chamado pelo sobrenome passado pelos vizinhos, mas os PMs não fomos atendidos. Decidiu-se então pular o muro da residência para verificação se havia alguém na residência.

Ao pular o muro os policiais verificaram que a porta da frente da residência estava com a maçaneta e o acabamento danificados. Ao chegarem no fundo da residência avistaram a porta da cozinha arrombada e com resquícios de sangue. Quando eles adentraram a cozinha, avistaram uma pessoa caída em um corredor, entre a sala e a cozinha, com mãos e pernas amarradas e com a boca amordaçada, com sangue no rosto e sangue nas paredes; Foi constatado que a pessoa estava em óbito.

Os PMs então saíram do interior da residência, preservando o restante da cena do crime, acionando a perícia para seu trabalho. Ao constatarmos a veracidade da denúncia, foi cientificado o Copom e o comandante de CIA PM.

Durante o serviço, recebemos a denúncia de uma pessoa (testemunha protegida), informando que o autor do latrocínio havia saído da cidade, pois havia cometido algo muito grave e que estaria arrependido. Deslocamos a rodoviária de Mirandópolis, onde verificou-se que o autor havia embarcado no ônibus da empresa reunidas sentido a cidade de campinas.

As equipes policiais coletaram informações no local, bem como acesso às câmeras de vigilância das imediações e obtiveram a informação de que o autor do crime pegou um ônibus da empresa Reunidas Paulistas às 13h, na cidade de Lavínia-SP com destino a Sumaré-SP.

A prisão do autor foi possível a partir das 18h50, momento que policiais militares de Mirandópolis tomaram conhecimento de que em uma residência daquela cidade, a vítima A. R., havia sido encontrada em óbito, apresentando ferimentos que indicavam ter sido vítima de golpes de objeto contundente. No local notaram que alguns objetos haviam desaparecido, ficando evidente o crime de latrocínio.

A Polícia Militar Rodoviária então prendeu na noite de segunda-feira, 20, J. J. S., de 26 anos, natural de Capela/AL, acusado de latrocínio (matar para roubar), cometido na cidade de Mirandópolis/SP, distante mas de 400 km, preso em flagrante delito.

O delegado de Mirandópolis entrou em contato com o delegado de Limeira e o auxiliou na confecção do flagrante delito, enviando os depoimentos das testemunhas protegidas.