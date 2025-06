Advogada é flagrada tentando entrar em presídio com colchão recheado de maconha em Três Lagoas

Uma advogada foi flagrada na manhã de terça-feira (24), tentando entrar na Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas (MS) com aproximadamente 1 quilo de maconha escondido dentro de um colchão.

O flagrante ocorreu por volta das 10h30, durante o procedimento de revista padrão na entrada da unidade. De acordo com a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), a droga foi descoberta após um policial penal identificar um forte odor característico de maconha vindo do objeto.

Durante a inspeção, os servidores encontraram diversos tabletes da droga ocultos entre as espumas do colchão. A substância foi pesada, totalizando cerca de 1 quilo e 40 gramas de maconha.

A advogada relatou às autoridades que teria sido contratada apenas para entregar o colchão e alegou que o recebeu de um mototaxista. O caso será investigado pelas autoridades competentes, e a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) foi comunicada para acompanhamento da situação.

Com informações/ Agepen