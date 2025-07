Parceria do vereador Allan e Major Mecca faz Andradina receber R$ 500 mil e outros benefícios

ANDRADINA – Uma parceria política e de amizade firmada entre o vereador andradinense Allan Marcelino (PL) e o Deputado Estadual Major Mecca (PL), já começou a produzir benefícios e proporcionar a destinação de verbas para o município de Andradina. Além disso, a amizade entre os dois políticos fez com que Major Mecca e sua assessoria participassem integralmente da 13ª Cavalgada Entre Amigos, realizada no último sábado, dia 05, mostrando que ele está se inserindo no calendário festivo do município.

Segundo Allan, “a parceria com o deputado estadual iniciou-se antes mesmo dele ser eleito vereador por Andradina, já que os dois comungavam dos mesmos ideais por serem policiais militares, filiados ao mesmo partido e terem uma visão diferente de política. Sempre falei que não queria ser politico, mas se um dia fosse, seria para ajudar o povo e quando isso se concretizou, procurei o Major Mecca para obter o apoio politico necessário e a empatia entre nos dois foi imediata”, enfatizou Allan.

Depois de tratativas iniciais entre os dois parlamentares, um municipal e outro estadual, o Major Mecca destinou R$ 500 mil em emendas para Andradina, cuja parte foi utilizada para compra de uma ambulância, que está sendo toda equipada e caracterizada para ser utilizada no setor de saúde do município.

CENTRO DE TRADIÇÕES ANDRADINENSES

Durante a cavalgada, notadamente quando do uso do palco já dentro do recinto da Expoan, Major Mecca, junto de seu chefe de gabinete, Tenente Nilton, e vereador Allan se mostraram felizes com o sucesso do evento e Mecca se compromete a apresentar um Projeto de Lei que a Cavalgada Entre Amigos seja inserida no calendário estadual da cultura paulista para que, assim que concretizado, possa receber ajuda do Governo do Estado para sua realização.

Ainda quando do uso da palavra, Major Mecca prometeu apresentar uma emenda no valor de R$ 500 mil para criação Centro de Tradições Andradinenses, em área a ser doada pelo município para que no local possam ser ministradas aulas de doma, equinocultura e tudo que envolve a vida rural ligada aos cavalos. Principalmente para servir de encontro para todos que amam esses animais.

Caso seja aprovada ainda este ano, Major Mecca prometeu ainda que no próximo ano outros R$ 500 mil venham para o município para melhorar ainda mais o espaço, cujo terreno precisa ser de aproximadamente 1 alqueire. Ele quer vir ainda esse ano, caso tudo corra no tempo ideal, para a inauguração desse Centro de Tradições Andradinense.

Segundo Allan, através do major Mecca e com recursos de emendas já enviadas, foi adquirida uma ambulância no valor de R$ 350 mil, além de um ônibus para o transporte de escolar a ser incorporado à frota municipal. Também esta sendo viabilizada a possibilidade de outra verba para aquisição de um ônibus para servir de transporte aos usuários do Hospital do Amor, em Barretos.

Destinou ainda R$ 300 mil para ser investido em segurança dos policiais militares, como compra de coletes balísticos, capa dos coletes balísticos, coldre de arma e outros equipamentos que se fizerem necessários.

Além disso, destinou R$ 100 mil para a Casa do Idoso de Andradina.

MANOEL MESSIAS