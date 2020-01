Encanador é preso acusado de porte de drogas em operação da PM e Rodoviária

CASTILHO – Uma operação conjunta envolvendo equipes de Força Tática do 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I) e o Policiamento Rodoviário, com o apoio do Helicóptero Águia realizado na tarde de segunda-feira, 20, na Rodovia Marechal Rondon (SP 300), no KM 662, município de Castilho, resultou na prisão do encanador C. L. S., de 35 anos, residente na Vila Botega, em Andradina. Com ele foram localizados algumas porções de maconha com peso total de 36 gramas e uma pedra de crack com peso de 2 gramas. Encaminhado ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado por porte de droga e liberado ao final da ocorrência.

A detenção do acusado aconteceu quando estava sendo desenvolvida a operação em conjunto visando a apreensão de drogas, recuperação de veículos furtados ou roubados e captura de pessoas procuradas pela justiça, e os policiais avistaram o encanador conduzindo uma motocicleta marca Honda, modelo Tornado, na cor azul.

Abordado e revistado, durante a busca pessoal foram encontradas em seu poder algumas porções de maconha com peso total de 36 gramas e uma pedra de crack com peso de 2 gramas. Indagado, admitiu ter adquirido a droga de um desconhecido em Três Lagoas/MS, pagando o valor de por R$ 150,00 e que seriam para uso próprio, já que é viciado.

O encanador foi conduzido ao Plantão Policial de Andradina, onde foi autuado por Porte de Entorpecente e liberado, junto com a motocicleta, ao término da ocorrência.