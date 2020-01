Morador do bairro Nova Iorque é preso acusado de tráfico de drogas

CASTILHO – A Polícia Militar prendeu na tarde de domingo, 19, o desempregado M. H., de 20 anos, morador no bairro Nova Iorque, na cidade de Castilho, acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrado descendo de um ônibus e com uma porção de crack pesando 34 gramas dentro de sei tênis. Se fracionada (dividida), seria suficiente para confeccionar até 90 pedras. Encaminhado ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça.

A prisão de M. H., aconteceu quando os policiais militares realizavam patrulhamento preventivo pela principal via de entrada da cidade, mais precisamente próximo do portal da cidade e do bairro Nova Iorque e notaram que ele embarcou em um ônibus coletivo em direção a Três Lagoas/MS.

Os militares então aguardaram seu retorno, já que contra essa pessoa haviam diversas denúncias de tráfico, Os militares direcionaram o patrulhamento na entrada da cidade e algum tempo depois localizaram o suspeito dentro de outro ônibus coletivo já de retorno.

H., de 20 anos, desempregado, morador de Castilho, foi abordado e submetido a busca pessoal durante a qual foi encontrado dentro de seu tênis (suficiente para fracionar em até 90 pedras para a venda).

Diante das evidências M. H. recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e recolhido à disposição da justiça.

MAIS DROGA NA RESIDÊNCIA

Na segunda-feira, 20, os policiais militares de Castilho receberam denúncia dando conta de que em uma determinada residência haveria entorpecentes. Ao chegarem ao local constataram que tratava-se da residência da mãe de M. H., preso no domingo, 19, acusado de tráfico de entorpecentes.

Ao ser indagada, a mulher admitiu que seu filho realmente praticava a traficância e de forma espontânea entregou aos militares uma porção de maconha pertencente à ele, autorizando ainda que fosse feita uma busca minuciosa no imóvel, durante a qual encontraram mais uma porção da mesma droga.

Ela apontou ainda uma outra residência na mesma rua como sendo a de seu filho.

Os policiais militares, acompanhados pela mãe do acusado, fizeram buscas na referida residência, onde encontraram mais maconha, além de materiais utilizados para embalar as porções fracionadas, um aparelho celular sem marca aparente, um aparelho da marca LG, um da marca Samsung e outro da marca Motorola suspeitos de serem furtados e trocados por droga além de 8 baterias de celular.

Diante das evidências todo o material foi encaminhado ao DP, onde foi apreendido pela Polícia Civil.

A mãe de M. H. figurou como testemunha e foi liberada ao término da ocorrência.