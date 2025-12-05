Saúde faz entrega de aparelhos auditivos para 65 pessoas

ANDRADINA – Mais um grupo de andradinenses melhorou sua qualidade de vida através de aparelhos que os permitiram voltar a ouvir melhor. A entrega de aparelhos auditivos a 65 pacientes aconteceu na Câmara Municipal numa ação com recursos do próprio município.

“Eles descobriram “um mundo melhor” sem as longas filas para receber o aparelho via Sistema Único de Saúde (SUS), disse a secretária de Saúde Maristela Marinho.



O dinheiro investido na compra de 130 aparelhos foi de emendas impositivas dos vereadores Eloá Pessoa e Luzimar Rodrigues. “Não é dinheiro que o Es5tado mandou, nem que veio de fora, são recursos do próprio município graças a esses vereadores quem tiveram a sensibilidade de olhar por essas pessoas que estavam há muito tempo em filas de espera”, disse o Prefeito Mário Celso Lopes.



Foram R$ 73.395,00 do vereador Luzimar Rodrigues e R$ 20 mil da vereadora Eloá Pessoa. Estiveram presentes a entrega o vice prefeito Lucas Lopes, o presidente da Câmara Municipal de Andradina, Edgar Dourado e o secretário de Governo Ernesto Júnior.



Após o recebimento do aparelho, todos vão receber instruções de uso de seu equipamento, pela Fonoaudióloga Ana Karine Padovan.



O secretário de Governo lembrou aos presentes que desde o primeiro mandato o Governo criou o Programa Cirurgia Agora, uma iniciativa inédita no Estado de São Paulo onde as pessoas tiveram o acesso a esperada cirurgia e aparelhos auditivos com recursos do próprio município.



“Desde então permitimos que pacientes não esperassem mais por vários anos por um procedimento cirúrgico, acabando com a cruel espera de um procedimento, as vezes simples, que representa uma grande melhoria na qualidade de vida das pessoas. O mesmo para quem esperava por um aparelho auditivo para poder compreender melhor o mundo. Sempre estivemos engajados em diminuir o tempo de espera para realização da melhoria da qualidade de vida das pessoas”, disse Ernesto, elogiando a atitude dos vereadores em ajudar a tirar mais pessoas dessas filas de espera.

Instrução orienta novos usuários sobre uso correto de aparelhos auditivos

A Secretaria de Saúde de Andradina iniciou, nesta semana, o processo de orientação e adaptação dos 65 novos usuários de aparelhos auditivos entregues na última segunda-feira (1º de dezembro). Todos passarão por sessões de acompanhamento para aprender a utilizar corretamente os dispositivos, compreender sua regulagem e obter o melhor desempenho possível durante a fase inicial de uso.

Segundo a pasta, esse período é essencial para que cada paciente receba ajustes personalizados, garantindo conforto e melhor percepção sonora no dia a dia. A orientação inclui desde cuidados básicos com higienização até o entendimento das diferentes funções e níveis de amplificação dos aparelhos.

A entrega dos dispositivos ocorreu na Câmara Municipal, em uma ação custeada com recursos do próprio município. Ao todo, 130 aparelhos foram adquiridos e contemplaram 65 moradores. “Eles descobriram um mundo melhor, sem as longas filas para receber o aparelho via Sistema Único de Saúde (SUS)”, afirmou a secretária de Saúde, Maristela Marinho.

Os investimentos vieram de emendas impositivas dos vereadores Eloá Pessoa, que destinou R$ 20 mil, e Luzimar Rodrigues, responsável por R$ 73.395,00. Durante a cerimônia, estiveram presentes o vice-prefeito Lucas Lopes, o presidente da Câmara Municipal, Edgar Dourado, e o secretário de Governo, Ernesto Júnior.