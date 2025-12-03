APAE realiza festival na Praça Moura Andrade

ANDRADINA – As festividades de Natal de Andradina tem uma participação inédita em 2025. Pela primeira vez, alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) estão se apresentando no evento que proporciona um mês de atividades comemorativas.



A apresentação marcada para o dia 10 de dezembro na Praça Moura Andrade contará com nove coreografias e apresentação do Coral da APAE. Todos os participantes possuem deficiência intelectual, transtorno do espectro autista e até mesmo deficiência física, nenhum obstáculo que impeça deles darem um show emocionante aberto a toda comunidade andradinense.



“As apresentações de alunos da APAE são eventos que celebram a inclusão e o desenvolvimento dos estudantes e têm como objetivo principal proporcionar autonomia, autoestima e visibilidade para os alunos, mostrando seu talento e esforço para a comunidade”, disse o subsecretário de Cultura Arthur Almeida.

Mais programação

A cidade de Andradina vive um dezembro repleto de celebrações natalinas, reunindo música, dança e atrações temáticas que movimentam a Praça Moura Andrade e outros espaços públicos. A programação ganha força ao longo do mês, com destaque especial para os shows das duplas Maria Cecília e Rodolfo e Danilo & Davi, que prometem atrair grande público.



A agenda musical atinge seu auge nos dias 18 e 19. No dia 18, Maria Cecília e Rodolfo sobem ao palco da Praça Moura Andrade apresentando seus sucessos que marcaram o sertanejo universitário. No dia seguinte, 19, é a vez da dupla Danilo & Davi comandar a festa com repertório animado e voltado ao sertanejo contemporâneo. Juntas, as duas atrações são consideradas os pontos altos da programação de dezembro.



Os talentos locais também têm espaço garantido. No dia 14, o evento Natal Musical reúne o Coral Artetude e a Orquestra de Viola Caipira em uma noite dedicada à música regional e à emoção das canções natalinas. A programação prossegue no dia 15 com “Um Encanto de Natal”, que leva personagens da Disney e Papai Noel para encantar crianças e famílias.



O ritmo sertanejo toma conta da praça no dia 16, com apresentações de Mel Rocca, Day Baroni, Darlete Dias, Marco Túlio e Luciano, Bruna Maia e Adriana. No dia 17, o público infantil será o foco do espetáculo “O Rei Leão”, apresentado pela Fábrica Kids, que transforma a praça em um cenário inspirado no clássico da Disney.



A programação retoma o ritmo em dezembro com novas atrações. No dia 10, o Festival da APAE leva coral e apresentações temáticas à Praça Moura Andrade. No dia 11, o grupo Alto Clima anima o público com pagode. O dia 12 traz “Um Conto de Natal”, com personagens da Disney, palhaço Shampoo e show de mágica. Já no dia 13, o músico Clécio Recife apresenta o espetáculo “Tributo ao Rei do Baião”, homenageando Luiz Gonzaga.

O encerramento das festividades ocorre no dia 20, com a Vila Natalina, que reúne dança, corais, personagens da Disney e área kids gratuita a partir das 19h.



Com uma programação diversificada e acessível, Andradina celebra o Natal oferecendo atrações para todas as idades, fortalecendo a cultura local e promovendo momentos de confraternização em clima de festa e tradição.

Assessoria de Comunicação