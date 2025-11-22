Polícia Militar apreende drogas, dinheiro e munição durante ação da Força Tática em Andradina

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na noite do último domingo (16), após uma operação da Força Tática na Rua São Sebastião, no bairro Pereira Jordão, em Andradina (SP). A ação ocorreu por volta das 21h50, após denúncias indicando a prática de comércio de entorpecentes no local.

Durante o patrulhamento, os policiais flagraram um usuário adquirindo droga do suspeito. Ambos foram abordados, e com o usuário foi encontrada uma porção de crack. Já com o investigado foram apreendidos dinheiro e celulares possivelmente utilizados para facilitar o tráfico.

Mediante a abordagem e a confissão do envolvido sobre a existência de mais drogas na residência, a equipe realizou busca domiciliar, encontrando 20 porções de crack, uma porção de cocaína, uma balança de precisão, uma faca usada para fracionamento do entorpecente e uma munição calibre .357.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas, sendo conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde teve a prisão ratificada pela autoridade policial permanecendo preso à disposição da justiça. Todo o material foi apreendido. O usuário foi ouvido e liberado.