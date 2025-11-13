Morador do bairro Gasparelli é preso por tráfico de drogas

ANDRADINA /SP – A Polícia Militar prendeu na tarde do último dia 30/10, um homem de 30 anos, residente no bairro Àlvaro Gaparelli, acusado de tráfico de entorpecentes ao ser flagrado com 102 gramas de maconha (Cannabis Sativa). Conduzido à CPJ – Central de Polícia Judiciária, foi indiciado e permaneceu preso, à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia. A droga foi apreendida.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento, quando uma equipe da ROCAM – Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas tentou abordar o suspeito, que fugiu com uma motocicleta e dispensou um objeto na via. Ele foi alcançado e abordado, sendo submetido à revista pessoal, quando foi encontrada uma porção de maconha.

No local onde havia jogado o objeto, os policiais localizaram mais droga. O acusado confessou o tráfico e indicou sua residência, onde, com apoio da Força Tática, foi efetuada uma vistoria domiciliar onde foram apreendidas outras porções de maconha, totalizando cerca de 102 gramas.

Encaminhado ao CPJ – Central de Polícia Judiciária de Andradina, após ser ouvido pela autoridade policial foi ratificado a prisão em flagrante, sendo indiciado por tráfico e permanecendo o indivíduo preso à disposição da justiça, aguardando audiência de custódia. O entorpecente foi apreendido.