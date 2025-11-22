Dois feridos em grave acidente na vicinal Timboré/Porto de Areia

ANDRADINA – Dois homens sofreram ferimentos graves pelo corpo, felizmente sem risco de morte à princípio, ao se envolverem em acidente de graves proporções materiais na noite de domingo (16), no KM 12 da estrada vicinal José Celestino de Oliveira, que demanda ao bairro rural Timboré/Porto de Areia. Socorridos pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, permaneceram internados. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

Segundo informações apuradas no local da ocorrência, o acidente aconteceu quando o motorista de um Ford Corcel II seguia pela referida vicinal, sentido Andradina/Porto de Areia e na altura do Km 12 bateu violentamente contra o VW Santana que seguia em sentido contrário. Não foi possível apurar quem invadiu a pista do outro.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o motorista do Corcell sofreu as piores consequências, com várias escoriações pelo corpo e contusão toráxica. O Santana acabou ficando tombado lateralmente após a colisão.

Não foi possível realizar no local o exame de alcoolemia, já que os dois motoristas estavam sem condições físicas (devido aos ferimentos) de ser submetidos aos testes do etilômetro.

A pista precisou ser interditada pela Polícia Militar nos dois sentidos para socorro das vítimas, provocando um pequeno engarrafamento devido aos motoristas que voltavam dos ranchos à beira do rio Tietê no horário do acidente.

Os dois veículos sofreram grandes danos materiais e o Corcel II acabou sendo apreendido devido ao licenciamento vencido, recolhido ao pátio.