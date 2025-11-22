Header Adds
Fique de olho

Policial

acidente_timbore1

Dois feridos em grave acidente na vicinal Timboré/Porto de Areia

ANDRADINA – Dois homens sofreram ferimentos graves pelo corpo, felizmente sem risco de morte à princípio, ao se envolverem em acidente de graves proporções materiais na noite de domingo (16), no KM 12 da estrada vicinal José Celestino de Oliveira, que demanda ao bairro rural Timboré/Porto de Areia. Socorridos pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, permaneceram internados. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

Segundo informações apuradas no local da ocorrência, o acidente aconteceu quando o motorista de um Ford Corcel II seguia pela referida vicinal, sentido Andradina/Porto de Areia e na altura do Km 12 bateu violentamente contra o VW Santana que seguia em sentido contrário. Não foi possível apurar quem invadiu a pista do outro.   

Conforme o Corpo de Bombeiros, o motorista do Corcell sofreu as piores consequências, com várias escoriações pelo corpo e contusão toráxica. O Santana acabou ficando tombado lateralmente após a colisão.

Não foi possível realizar no local o exame de alcoolemia, já que os dois motoristas estavam sem condições físicas (devido aos ferimentos) de ser submetidos aos testes do etilômetro.

A pista precisou ser interditada pela Polícia Militar nos dois sentidos para socorro das vítimas, provocando um pequeno engarrafamento devido aos motoristas que voltavam dos ranchos à beira do rio Tietê no horário do acidente.

Os dois veículos sofreram grandes danos materiais e o Corcel II acabou sendo apreendido devido ao licenciamento vencido, recolhido ao pátio.

MIL NOTICIAS

Related Article

trafico_PJ1

Polícia Militar apreende drogas, dinheiro e ...

nov 22, 2025Comments off

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na noite do último domingo (16), após uma operação da Força Tática na Rua São

tarcisio_batalhao1

Governador Tarcísio de Fre...

Na manhã do último dia 1º, o comandante interino

nov 13, 2025
trafico_gaspa

Morador do bairro Gasparell...

ANDRADINA /SP – A Polícia Militar prendeu na tarde do

nov 13, 2025
Full length image of pretty smiling curly woman in sunglasses sitting on modern motorbike outdoors and looking away

Andradina agora tem lei par...

O prefeito de Andradina, Mário Celso Lopes, sancionou a

nov 05, 2025

Comments are closed.

error: Solicite a matéria por email!