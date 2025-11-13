Governador Tarcísio de Freitas é recepcionado pelo comandante do 28º BPM/I em Andradina

Na manhã do último dia 1º, o comandante interino do 28º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), Major Marcos Antônio Romansini, recepcionou o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em sua chegada à cidade de Andradina.

O governador esteve na região para cumprir agenda oficial no município de Mirandópolis, onde participou da entrega de certificados aos alunos do curso do Sebrae, realizado por meio do programa Caminho da Capacitação.

A iniciativa tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico e social, oferecendo qualificação profissional e incentivo ao empreendedorismo. Em toda a região, centenas de pessoas concluíram o curso, ampliando suas oportunidades no mercado de trabalho.