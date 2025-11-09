Comunidade Santo Expedito promove festa em prol da Paróquia São Sebastião

ANDRADINA – A Comunidade Santo Expedito, localizada na Av. Presidente Roosevelt, no bairro Santa Cecília, promoveu no último dia 25/10, uma grande festa beneficente com show de prêmios, em prol da Paróquia São Sebastião, que passou por uma grande reforma do telhado e foi reinaugurada aos fieis na noite de 29/10. O evento beneficente foi considerado um sucesso pelos organizadores.

Além da oportunidade de ajudar a paróquia São Sebastião e também reencontrar amigos, famílias, os presentes tiveram à disposição venda de cerveja, refrigerantes, suco de laranja, água mineral, bolo no pote ou em pedaços, pastel frito na hora, espetinhos, sorvetes, além do tradicional bingo com 4 rodadas e sorteios de cartelas extras.

Os presentes aprovaram a festa, já tradicional naquela comunidade andradinense, uma das maiores do município, pois é a oportunidade de atuar por uma grande causa e a renda vai ajudar substancialmente a paróquia São Sebastião a quitar a divida coma a implantação de todo o telhado, já que o antigo sofreu com as intempéries causadas pelo vazamento das águas ao longo do tempo.

Parabéns aos organizadores pelo sucesso do evento e um muito obrigado a todos os presentes por essa causa nobre.