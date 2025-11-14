Casa das Lâmpadas proporciona confraternização aos profissionais da construção e colaboradores

ANDRADINA – A direção da Casa das Lâmpadas, localizada no cruzamento das ruas Bandeirantes com Santa Catarina, bairro Piscina, depois de proporcionar no dia 01 deste mês um belo café da manhã a todos clientes , realizou na tarde do último sábado (08), em um clube da cidade, um almoço de confraternização para profissionais do setor da construção civil, em todos os segmentos (hidráulica, elétrica), além de seus colaboradores diretos.

Tudo estava maravilhoso e saboroso, a cargo do mestre Alemão Burguer, com um almoço regado a arroz branco, molho vermelho, carnes nobres (contra filé e alcatra), linguiça assada e para ajudar na degustação, 120 litros de chopp servidos diretamente da chopeira da Brasília amarela, um evento que agradou a todos os presentes.

11º ANIVERSÁRIO

Esse foi o 11º aniversário da Casa das Lâmpadas, 9 deles no atual endereço e outros dois na mesma rua Bandeirantes, mas a 100 metros dali, no cruzamento com a rua Espírito Santo, cuja mudança foi necessária depois de seu proprietário Betinho Sereno vislumbrar o potencial que o setor tem. Ele nos deixou há cinco anos, vítima de covid, mas a esposa Gislaine Sereno e o filho Lucas, com auxílio dos colaboradores deram prosseguimento ao empreendimento, que está crescendo cada vez mais.

Segundo os dois, isso é o mínimo que a empresa pode oferecer aos profissionais que dão preferencia para a Casa das Lâmpadas ao longo desses anos, sempre adquirindo os melhores produtos, com os melhores preços. “Enquanto estivermos em condições, isso fará parte da rotina da Casa das Lâmpadas”, disse Gislaine Sereno.