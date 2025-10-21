Concurso da PM de São Paulo: vagas, inscrição e prazos; tudo que você precisa saber

Inscrições para o concurso da Polícia Militar vão até o dia 23 de outubro

O Governo de São Paulo abriu concurso público com 2,2 mil vagas para Soldado da Polícia Militar de 2ª Classe. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 23 de outubro de 2025 (23h59), exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp, com taxa de R$ 85.

As provas objetiva e dissertativa serão aplicadas em 30 de novembro, no período da tarde, em 51 cidades (sendo 37 no estado de São Paulo e 14 fora do estado).

. Inscrições: exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp.

. Prazo: até 23h59 de 23 de outubro de 2025.

. Pagamento: boleto (gerado até o 1º dia útil após o fim das inscrições) ou PIX/QR Code. O pagamento deve ser feito até o 1º dia útil subsequente ao encerramento das inscrições.

. Taxa: R$ 85 (veja abaixo regras de isenção e redução).

. Atenção: acompanhe a convocação no DOE e no site da Vunesp. O edital recomenda acessar diariamente os sites entre 17 e 25 de novembro.

Locais de prova para o concurso da PM

Em SP (37): Andradina, Araçatuba, Araraquara, Avaré, Bauru, Bragança Paulista, Campinas, Caraguatatuba, Catanduva, Cotia, Dracena, Franca, Franco da Rocha, Guarulhos, Itapetininga, Jundiaí, Marília, Mogi das Cruzes, Mongaguá, Osasco, Ourinhos, Piracicaba, Pirassununga, Praia Grande, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Registro, Ribeirão Preto, Rio Claro, São Paulo, Santos, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté e Votuporanga.

Fora de SP (14): Belo Horizonte/MG, Brasília/DF, Campo Grande/MS, Cuiabá/MT, Curitiba/PR, Florianópolis/SC, Fortaleza/CE, Goiânia/GO, Manaus/AM, Porto Alegre/RS, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ, Salvador/BA e Vitória/ES.

Quem pode se inscrever no concurso da PM

. Escolaridade: ensino médio completo.

. Idade: entre 17 e 30 anos.

. Situação eleitoral e militar: estar em dia.

. Altura mínima: 1,55 m (mulheres) e 1,60 m (homens).

. CNH: da categoria “B” a “E”.

Observação do edital: não há reserva de vagas para pessoas com deficiência, devido às peculiaridades das funções policiais-militares do cargo.

Remuneração básica inicial: R$ 5.055,53 para Soldado PM de 2ª Classe.

O que faz um Soldado Policial Militar de 2ª Classe

Atribuição principal: policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, com aplicação da lei e combate às infrações penais e administrativas. O trabalho começa efetivamente após a conclusão do curso superior de técnico de polícia realizado na Escola Superior de Soldados.

. Estrutura do concurso (todas as etapas)

. Exames de Conhecimentos

. Prova Objetiva (Parte I) — 60 pontos no total (1 ponto por questão; habilita com 30 pontos ou mais)

. Prova Dissertativa (Parte II) — redação (0 a 40 pontos; habilita com 20 pontos ou mais; até 30 linhas)

. Exame Psicológico

. Exame de Aptidão Física (EAF)

. Exames de Saúde

. Avaliação de Conduta Social, Reputação e Idoneidade

. Análise de Documentos

Convocações: seguir publicações no DOE ou consultar o site da Vunesp.

Cronograma previsto das provas: Exames de Conhecimentos em 30 de novembro (tarde), com duração de 5 horas, aplicados em 51 cidades (37 em SP + 14 capitais/municípios em outros estados).

Classificação para as próximas fases: avançam 16.000 candidatos com melhor desempenho nos Exames de Conhecimentos. A redação só é corrigida para quem obtiver mínimo de 30 pontos na Objetiva (após aplicação da pontuação diferenciada, quando couber).

Prova Objetiva (Parte I)

Caráter: eliminatório e classificatório.

Formato: 60 questões de múltipla escolha (5 alternativas cada, apenas 1 correta) — 0 a 60 pontos (1 ponto por questão) e habilita com 30 pontos.

Distribuição:

. Língua Portuguesa e Interpretação de Texto – 20 questões

. Matemática – 15 questões

. Conhecimentos Gerais – 15 questões

. Noções Básicas de Informática – 5 questões

. Noções de Administração Pública – 5 questões

Conteúdo programático das provas para PM

Língua Portuguesa

. Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários)

. Sinônimos e antônimos

. Sentido próprio e figurado das palavras

. Pontuação

. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção (emprego e sentido das relações que estabelecem)

. Concordância verbal e nominal

. Regência verbal e nominal

. Colocação pronominal

. Crase

Matemática

. Números inteiros: operações e propriedades

. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e propriedades

. Mínimo múltiplo comum

. Razão e proporção

. Porcentagem

. Regra de três simples

. Média aritmética simples

. Equação do 1º grau

. Sistema de equações do 1º grau

. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade

. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos

. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, teorema de Pitágoras

. Raciocínio lógico

. Resolução de situações-problema

Conhecimentos Gerais

. História Geral

. História do Brasil

. Geografia Geral

. Geografia do Brasil

. Atualidades

Noções Básicas de Informática

. MS-Windows 10

. MS-Word 2016

. MS-Excel 2016

. MS-PowerPoint 2016

. Correio Eletrônico

. Internet

. Tópicos básicos de ambientes Google Workspace (Gmail, Agenda, Meet, Chat, Drive, Documentos, Planilhas, Apresentações, Formulários) e Microsoft Teams (chats, chamadas de áudio e vídeo, criação de grupos, trabalho em equipe: Word, Excel, PowerPoint)

Noções de Administração Pública

. Constituição Federal

. Constituição do Estado de São Paulo

. Lei Federal nº 12.527/11 – Lei de Acesso à Informação

Prova Dissertativa (Parte II)

. Redação em prosa, na norma-padrão da língua portuguesa, a partir de leitura de textos auxiliares.

. Exige coesão e coerência e um texto bem articulado.

. Aplicação simultânea à Prova Objetiva (duração total do bloco: 5 horas).

. Serão corrigidas as redações apenas de quem obtiver mínimo de 30 pontos na Prova Objetiva.

Exames de Aptidão Física

Testes previstos (caráter eliminatório):

. Flexão e extensão de cotovelos — barra fixa dinâmica para homens; isometria na barra fixa para mulheres

. Resistência abdominal (abdominal tipo remador) — ambos os sexos

. Corrida de 50 metros — ambos os sexos

. Corrida de 2.400 metros — ambos os sexos

Aferição de altura ocorre nesta etapa. Para ser considerado apto, o candidato deve atingir os índices mínimos (ISF) por teste, conforme Anexo D do edital (há uma possibilidade de repetição, no mesmo dia, para os testes exceto a corrida de 2.400 m).

Exames de saúde e psicológicos

. Exames de Saúde: médicos, odontológicos e toxicológicos (eliminatórios), para verificar condições necessárias ao desempenho do cargo.

. Exames Psicológicos: avaliação objetiva de características cognitivas e de personalidade compatíveis com o perfil do cargo (eliminatório).

Avaliação de conduta social e análise de documentos

. Conduta Social, Reputação e Idoneidade: apuração sobre vida pregressa e atual, nos aspectos social, moral, profissional e escolar (eliminatório).

. Análise de Documentos: verificação dos requisitos exigidos para inscrição e posse (eliminatório).

Pontuação diferenciada (PPI) — como funciona

. Prevista na LC 1.259/2015 para candidatos pretos, pardos e indígenas (opcional, mediante manifestação no ato da inscrição).

. Comprovação: upload de foto recente, RG do candidato, RG de ascendente(s) e, para indígenas, RANI (próprio ou de um dos genitores).

. A pontuação diferenciada é aplicada nas notas conforme regras do edital e pode gerar convocação para verificação da autodeclaração.

Perguntas e respostas

Quando é a prova do concurso da PM?

Os Exames de Conhecimentos (Objetiva + Dissertativa) têm data prevista em 30 de novembro, no período da tarde, com duração de 5 horas.

Onde serão aplicadas as provas?

Em 51 cidades: 37 municípios em todas as regiões do estado de São Paulo (incluindo a capital) e também em Belo Horizonte/MG, Brasília/DF, Campo Grande/MS, Cuiabá/MT, Curitiba/PR, Florianópolis/SC, Fortaleza/CE, Goiânia/GO, Manaus/AM, Porto Alegre/RS, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ, Salvador/BA e Vitória/ES.

Quais os requisitos de idade, altura e CNH para ser policial militar?

Idade 17 a 30 anos; altura mínima 1,55 m (mulheres) e 1,60 m (homens); CNH entre B e E.

Como é a distribuição das questões?

60 questões: 20 de Português/Interpretação, 15 de Matemática, 15 de Conhecimentos Gerais, 5 de Informática e 5 de Administração Pública.

O que cai na redação?

Uma dissertação em prosa na norma-padrão, baseada em textos auxiliares. São exigidos coesão e coerência.

Quais são os testes físicos?

Barra fixa (dinâmica para homens / isometria para mulheres), abdominal remador, corrida de 50 m e corrida de 2.400 m. A altura é aferida nesta etapa.

Qual é a remuneração inicial da Polícia Militar?

R$ 5.055,53 para Soldado PM de 2ª Classe.

Quantos avançam para as fases seguintes?

Os 16 mil melhores colocados nos Exames de Conhecimentos.

Como acompanhar convocações e resultados?

Pelo Diário Oficial do Estado (DOE) e site da Vunesp — recomendação de acesso diário entre 17 e 25 de novembro.

