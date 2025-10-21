Comunidade São Paulo realiza grande quermesse

ANDRADINA – A Comunidade São Paulo, localizada na rua Paulo Marin (antiga Acre), cruzamento com a rua São Paulo, no bairro Piscina, realizou uma grande quermesse na noite do último dia 11/10, com renda revertida para continuidade das obras assistenciais daquele núcleo paroquial. Mai uma vez a presença de pessoas de vários bairros abrilhantou ainda mais o evento.

Como sempre, os organizadores se esforçaram para preparar uma grande festa, mesmo com receio do tempo que havia mudado no dia anterior. Mas o esforço valeu a pena, foi uma grande festa e o público compareceu em grande número, com a presença de muitos dos moradores das redondezas e também de toda a cidade e até de outros municípios, como foram os casos de visitantes de Guaraçaí, Três Lagoas/MS e até de São Paulo.

A venda os deliciosos pastéis fritos na hora, frango assado (previamente comprados com direito a uma mesa), espetinhos de carne, refrigerantes, cervejinha geladíssima, além de bingos promocionais com variados brindes. Como acontece em outras comunidades, a renda obtida será toda revertida para as obras de assistência social das famílias cadastradas na paróquia e as obras de manutenção do templo religioso.