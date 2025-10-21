12º Torneio de Pesca de Castilho é adiado para abril de 2026

CASTILHO – O 12º Torneio de Pesca de Castilho, que seria realizado no próximo domingo, dia 26, foi adiado para 19 de abril de 2026. A decisão foi tomada em reunião na manhã dessa segunda-feira, 20, entre membros do COMTUR (Conselho Municipal de Turismo) e Administração. O pedido do adiamento se deve pelo fato de que muitos pescadores alegar não estarem com a documentação regularizada, seja arrais ou das embarcações. Para solucionar esse problema, o COMTUR e a Prefeitura se comprometeram em fazer gestão junto à Capitania da Marinha, sediada em Barra Bonita, para que a unidade móvel retorne à Castilho no início do próximo ano visando a regularização dessas documentações.

A nova data do torneio foi definida para o dia 19 de abril de 2026, pouco mais de um mês após a reabertura da pesca. Dessa vez será num final de semana prolongado, o que pode atrair ainda mais participantes.

DEVOLUÇÃO

Aos que já pagaram a inscrição, ficará opcional solicitar o reembolso até 30 de novembro deste ano. Para tanto, é necessário que se faça um requerimento à Prefeitura de Castilho solicitando a restituição de tal valor. Junto ao requerimento deve ser anexado o comprovante do pagamento, bem como a indicação de uma conta bancária ou pix por onde deseja receber o reembolso.

O documento deve ser protocolizado na recepção do Paço Municipal e o mesmo será despachado imediatamente à Tesouraria para a devolução. Porém, quem preferir, também poderá deixar a inscrição já paga automática para o próximo torneio. O valor e a premiação serão mantidos.