Educador social é preso em Rio Preto por armazenar e compartilhar imagens de abuso infantojuvenil

A Polícia Civil prendeu um educador social de 35 anos na tarde de quarta-feira (15) em São José do Rio Preto (SP). Ele é suspeito de armazenar e compartilhar imagens de abuso sexual infantojuvenil.

O homem foi detido durante a Operação “Falso Mestre”, deflagrada pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). As investigações apontaram que, por trabalhar diretamente com crianças e adolescentes, o suspeito tinha acesso frequente às vítimas em instituições de ensino da cidade.

Perícia confirmou material criminoso com imagens de bebês

O educador social foi identificado após a análise de imagens e o cruzamento de dados de um perfil em um aplicativo de mensagens, o que comprovou o compartilhamento de material criminoso.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do investigado, a polícia apreendeu celulares, computadores, HDs e outros dispositivos eletrônicos. A perícia técnica confirmou a presença de vídeos e imagens com cenas de abuso sexual envolvendo menores, inclusive bebês, além de conversas que indicavam a troca de material ilícito com outros usuários.

As investigações começaram após uma denúncia anônima feita pelo Disque Denúncia. Devido à gravidade dos fatos e às evidências, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito. A Polícia Civil informou que o trabalho continua para identificar possíveis envolvidos.