Farmácia do Gilmar dá um banho de solidariedade no Dia das Crianças

ANDRADINA – A chuva forte que caiu na manhã do último domingo (12 de outubro), Dia das Crianças, não impediu que o comerciante Gilmar Xaves, da “Farmácia do Gilmar”, fizesse que, com suas ações, desse um “banho de solidariedade” em prol das crianças da Vila Mineira e também moradoras de outros bairros que por lá compareceram para aproveitar a festa.

Gilmar, sua equipe de trabalho, voluntários e contratados, deram um verdadeiro show de alegria oferecendo café da manhã para todas as crianças, com direito a bolo, guaraná, algodão doce, brindes variados, além de brinquedos como o pula-pula com cama elástica gigante, e a maior sensação daquela manhã chuvosa: o futebol de sabão.

No futebol de sabão, que é um brinquedo inflável imitando um mini campo de futebol, atuam dois jogadores de cada lado, com uma bola gigante e espumas de sabão (não tóxica), proporcionando muitos exercícios, escorregões e tombos homéricos para quem participa.

O próprio Gilmar participou no chão das brincadeiras com a criançada (no chão é claro), e se divertiu se jogando na espuma jogada no brinquedo inflável com sabão, parecendo uma criança também.

Nos vídeos gravados com ele, não cansou de expressar sua felicidade em proporcionar a todas essas crianças esses momentos de lazer, entretenimento, alimentação e doação de brinquedos. “Tive uma infância difícil lá em Planalto, onde meus pais não tinham muitas condições. Não cheguei a passar fome, mas minha infância foi muito difícil”, disse ele.

Ele também fez questão de enfatizar que agora Papai do céu o abençoou e seu empreendimento está indo muito bem, por isso faz questão de retribuir com ações sociais iguais a esta e outras também em todas ocasiões especiais. Foi assim no Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal e Ano Novo, entre outras, encerrou ele.