Veículos ficam destruídos em acidente na Av. Guanabara com Humberto

ANDRADINA – Um veículo BMW, na cor branco e outro da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Itapura sofreram danos consideráveis ao se envolverem em acidente de trânsito, felizmente sem vítimas, na tarde da última quarta-feira (15), no cruzamento da Av. Guanabara com rua Humberto de Campos, centro de Andradina/SP. A Polícia Militar esteve no local preservando-o para o trabalho da perícia técnico/científica. A Polícia Civil vai apurar os fatos e responsabilidades.

Segundo informações apuradas no local pela reportagem, o motorista da BMW, na cor branco, um advogado de 70 anos, seguia pela Av. Guanabara, sentido trevo/centro, quando, ao chegar no cruzamento com a rua Humberto de Campos, foi surpreendido pela manobra do motorista do veículo do setor de Saúde de Itapura, que seguia em sentido contrário, ou seja, centro/trevo, e efetuou manobra à esquerda com intenção de acessar a rua Humberto de Campos, sentido para a rua Paes Leme.

Sem tempo para usar os freios, o BMW bateu violentamente contra o pneu dianteiro, lado direito do veículo de Itapura, sofrendo grande amassamento em sua parte frontal. A batida foi tão forte que acionou o air bag do lado do passageiro, que por sua vez trincou o parabrisa dianteiro do BMW. O veículo é avaliado em R$ 370 mil e possui seguro, e por isso sua franquia é de valor altíssimo.

Já o veículo de Itapura sofreu danos em seu eixo dianteiro, lado direito, assim como parachoque e capô, também do mesmo lado.

Segundo disse o motorista de Itapura, em um minuto de bobeira ele entrou para a esquerda sem observar o fluxo contrário de veículos, causando o acidente.