Itapura anuncia 12ª edição do LEILÃO “DIREITO DE VIVER” de Entre Rios, para 15 de Novembro

ITAPURA – Logo após o recente anúncio de realização da 1ª Corrida Pela Vida – Outubro Rosa & Novembro Azul, marcada para o sábado seguinte (dia 25), o prefeito Sergino Prado, de Itapura, divulgou mais uma parceria promissora que reconhece e beneficia todo o trabalho de excelência realizado pelo Hospital de Amor de Barretos:

A 12ª edição do LEILÃO DE GADO “DIREITO DE VIVER” será realizado pelo Governo de Itapura no próximo dia 15 de novembro, no patrimônio de Entre Rios. O início das atividades está programado para as 11 horas, e a expectativa é que o evento repita o sucesso dos anos anteriores, atraindo colaboradores de toda a região para esta importante ação solidária em prol do Hospital de Amor.

“Venha participar: traga sua solidariedade e faça parte dessa corrente do bem. Juntos, podemos transformar vidas e espalhar amor! Esperamos por você para juntos fazermos a diferença!”, convida o internauta itapurense Erasmo Mariano Bispo que é um dos cidadãos do município mais envolvido na divulgação do evento.

IMPORTÂNCIA DA CAUSA PARA ITAPURA

Segundo dados disponibilizados pelo site oficial do Hospital de Amor de Barretos, o Leilão realizado por Itapura em 2022 superou todas as expectativas dos organizadores, autoridades e voluntários, totalizando R$ 170.165,00 em arrecadação. O sucesso do evento no município reflete a preocupação dos moradores com a manutenção dos serviços prestados pelo Hospital de Amor, que somente em 2021 atendeu 803 pacientes de Itapura.

COLABORAÇÃO

Além de arrematar as prendas que serão colocadas a venda no leilão, qualquer cidadão de Itapura ou região pode contribuir com doações para o evento. Os interessados em ampliar a oferta de prendas, devem entrar em contato com o Reginaldo pelo WhatsApp (18) 99766-8609.

Todo gado, todo objeto, toda doação se reverte em tratamento, em cura e em carinho. Seu lance salva uma vida!