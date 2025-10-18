Câmara presta homenagens em solenidade de abertura da 4ª Vara e da UPJ em Andradina

A Câmara Municipal de Andradina participou, na tarde de quinta-feira (16), da solenidade que marcou a instalação da 4ª Vara e da Unidade de Processamento Judicial (UPJ) do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) no Fórum Homero Rodrigues Silva. O Legislativo prestou homenagens a magistrados do Tribunal, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à Justiça e à comunidade andradinense.

Representaram a Câmara na cerimônia a vice-presidente Eloá Pessoa (PL) e os vereadores Marcel Calestini (União Brasil), Rodarte dos Anjos (Rede), Silvas Carlos de Oliveira (PDT) e Professor Klebinho (MDB).

Durante o evento, a Câmara concedeu o título de Cidadão Honorário de Andradina ao presidente do TJSP, desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, e o título de Cidadão Andradinense aos desembargadores Nelson Paschoal Biazzi Júnior e Paulo Magalhães da Costa Coelho. As homenagens foram instituídas por decretos legislativos e entregues em conjunto com o Poder Executivo.

Em sua fala, a vice-presidente da Câmara, Eloá Pessoa, ressaltou a importância do fortalecimento do Judiciário. “O município ganha muito com este ato. O fortalecimento do Judiciário reflete na vida da população e na confiança nas instituições”, afirmou.

O prefeito Mário Celso Lopes destacou que a inauguração representa um avanço para Andradina. “Todos somos servidores públicos, e é pelo nosso cidadão que temos que atuar”, disse. Ele também lembrou a trajetória histórica do Judiciário local e a relevância da nova estrutura na modernização dos serviços públicos.

A nova vara e a UPJ passam a atender as quatro varas da Comarca de Andradina, ampliando a eficiência e a celeridade dos processos judiciais.