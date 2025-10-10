Header Adds
Adolescente é apreendido com arma de fogo e munições em Andradina/SP

ANDRADINA – Um adolescente foi apreendido na noite Do último domingo (5) em Andradina/SP, após ser flagrado com uma réplica de arma de fogo e diversas munições.

adolescente_armas1De acordo com informações apuradas, uma equipe da Força Tática realizava patrulhamento pela Avenida Guanabara quando suspeitou do condutor de um veículo VW Saveiro, que demonstrou nervosismo ao notar a presença policial. Durante a abordagem, os militares localizaram dentro do automóvel uma réplica de arma de fogo e quatro munições de calibre .28.

Questionado, o jovem afirmou que o material era de sua propriedade e indicou que em sua residência haveria outros objetos semelhantes. A equipe se deslocou até o endereço informado, onde foram encontradas uma arma calibre .22, e uma outra réplica de arma de fogo e várias munições de diferentes calibres.

Diante da situação, o adolescente foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Andradina, onde o caso foi registrado. Após ser ouvido pela autoridade de plantão, ele foi liberado para um responsável, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Fonte: Polícia Militar

