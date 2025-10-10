Adolescente é apreendido com arma de fogo e munições em Andradina/SP

ANDRADINA – Um adolescente foi apreendido na noite Do último domingo (5) em Andradina/SP, após ser flagrado com uma réplica de arma de fogo e diversas munições.

De acordo com informações apuradas, uma equipe da Força Tática realizava patrulhamento pela Avenida Guanabara quando suspeitou do condutor de um veículo VW Saveiro, que demonstrou nervosismo ao notar a presença policial. Durante a abordagem, os militares localizaram dentro do automóvel uma réplica de arma de fogo e quatro munições de calibre .28.

Questionado, o jovem afirmou que o material era de sua propriedade e indicou que em sua residência haveria outros objetos semelhantes. A equipe se deslocou até o endereço informado, onde foram encontradas uma arma calibre .22, e uma outra réplica de arma de fogo e várias munições de diferentes calibres.

Diante da situação, o adolescente foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Andradina, onde o caso foi registrado. Após ser ouvido pela autoridade de plantão, ele foi liberado para um responsável, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Fonte: Polícia Militar