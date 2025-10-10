Nova UBS no Bairro Pereira Jordão avança com melhor estrutura entre as UBS

ANDRADINA – As obras da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) que está sendo construída no Bairro Pereira Jordão tem uma estrutura robusta e poderá ser comparada à de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), ampliando significativamente o acesso à saúde na região.

“Temos plena convicção de que esta obra representa um avanço real para a saúde da população local. A estrutura é de alto nível e deve beneficiar cerca de 12 mil moradores do bairro e de regiões próximas”, afirmou a secretária de Saúde Maristela Marinho.

A construção está sendo realizada com recursos do Governo Federal, por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Outra UBS, com os mesmos padrões, também está sendo erguida no bairro Vila Mineira.

A nova unidade vai reforçar a Estratégia Saúde da Família, oferecendo acesso facilitado a consultas médicas, exames e outros serviços essenciais, mais próximos da população. De acordo com Maristela Marinho, a UBS vai proporcionar um atendimento mais qualificado e integral aos usuários do SUS. “A nova estrutura trará melhores condições para promover, proteger e recuperar a saúde da comunidade”, disse.

O prefeito Mário Celso Lopes destaca que essa obra faz parte de um amplo pacote de investimentos voltado à melhoria da infraestrutura, tecnologia e serviços públicos em Andradina. No Pereira Jordão, além da UBS, o bairro está recebendo pavimentação total e substituição da iluminação pública. J

Para Maristela Marinho, as novas UBSs representam um importante avanço na qualidade de vida dos andradinenses. “Com atendimento médico mais próximo e acessível, evitamos deslocamentos longos e cansativos. Esse investimento vai impactar diretamente a vida das pessoas e contribuir para o desenvolvimento da cidade”, finalizou.

