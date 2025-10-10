Goleada de solidariedade no XXIII Leilo Fest 2025 da APAE

ANDRADINA â€“ O XXIII Leilo Fest 2025 de gado em geral, de prendas e artesanato promovido pela APAE â€“ AssociaÃ§Ã£o de Pais e Amigos dos Portadores de Necessidades Especiais de Andradina, no Ãºltimo domingo, dia 5 de outubro de 2025, foi uma verdadeira goleada de solidariedade para a causa dos assistidos pela entidade andradinense, que tem alcance regional com sua aÃ§Ã£o. Esse Ã© um dos eventos mais tradicionais da instituiÃ§Ã£o e vai reforÃ§ar substancialmente o caixa para continuidade de seus trabalhos assistenciais.

O leilÃ£o de gado geral propriamente dito sempre comeÃ§a logo apÃ³s o almoÃ§o, iniciado ao meio dia, mas os preparativos comeÃ§am bem antes para que tudo corra na mais perfeita ordem, com arrecadaÃ§Ã£o de cabeÃ§as de gado dos sitiantes e fazendeiros da cidade e regiÃ£o, prendas diversas, brindes do comÃ©rcio em geral, artesanato em pano, palha, confeccionados por voluntÃ¡rios, funcionÃ¡rios e os alunos assistidos. Tudo muito lindo e perfeito.

Mas quando comeÃ§ou o LeilÃ£o pra valer, depois de umas palavras de agradecimento da supervisora da Apae, Lidia Nakaguma, com direito a homenagens para a grande benemÃ©rita Marta Toniello, esposa de JosÃ© Pedro Toniello, vice prefeito e industrial em Nova IndependÃªncia, alÃ©m de Silvia Garcia, outro baluarte da causa aos portadores de necessidades especiais, Ã© que comeÃ§ou o espetÃ¡culo de solidariedade.

Praticamente todos os 10 primeiros arrematadores dos lances de compra das cabeÃ§as de gado a venda fizeram um ato sublime em prol da APAE: devolveram as reses compradas para que fossem leiloadas novamente e reforÃ§assem o caixa da entidade. Cada arremate seguida de doaÃ§Ã£o, era possÃ­vel escutar uma grande salva de palmas aos doadores como forma de um agradecimento mais do que especial.

Visivelmente emocionada, dona Lidia Nakaguma quase foi Ã s lagrimas pelo gesto nobre de cada um deles. Teve tambÃ©m o leilÃ£o de prendas diversas, violÃ£o, arte em madeira, guardanapos, entre outros. Um show especial tambÃ©m foi o leiloeiro e seus â€˜pisteirosâ€™ (homens que ficam a frente do local onde ficam expostos os animais para apreciaÃ§Ã£o do pÃºblico presente e posterior venda). Como os caras tem olhos treinados para captar o mÃ­nimo gesto possÃ­vel feito pelo comprador e gritar que o lance aumentou, apresentando-se como um espetÃ¡culo Ã parte.

Novamente o grande sucesso do leilÃ£o de gado geral da Apae se deve a participaÃ§Ã£o de todos, sem distinÃ§Ã£o, cada um no seu tamanho de contribuiÃ§Ã£o e participaÃ§Ã£o, ao carinho do pÃºblico em geral pela causa aos portadores de necessidades especiais e a essas pessoas batalhadoras e incansÃ¡veis para proporcionar aquilo que hÃ¡ de melhor para todos eles.

