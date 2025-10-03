Header Adds
Fique de olho

Região

criancas_castilho

Castilho prepara Semana da Criança com passeios e recreação especial nas escolas

CASTILHO – A Semana da Criança em Castilho promete ser uma experiência inesquecível para os pequenos. A Secretaria Municipal de Educação vai inovar e, em vez de realizar a festa em um único dia  optou por ampliar os dias de diversão das crianças que terá inicio no dia 6 e vai ate o dia14 de outubro com atividades especiais para cada faixa etaria  transformando o ambiente escolar num mundo de encantamento e alegria.

As crianças das creches terão um programa repleto de atrações, incluindo dois espetáculos emocionais: o musical Baby e o Fábrica Kids. Além disso, elas poderão desfrutar do passeio na carreta Meteoro e se divertir nos brinquedos infláveis que serão montados nas unidades.

Já as crianças da pré-escola terão um dia de camping, com piquenique, musical e pescaria, além de também poderem aproveitar os brinquedos infláveis e o passeio na carreta Meteoro.

Os alunos do Ensino Fundamental, por sua vez, também terão uma programação especial, com teatro, show de mágica com o ilusionista Kadu e visita ao planetário. A peça de teatro será a Clowfusão, com os internacionalmente desconhecidos.

E para tornar a Semana da Criança ainda mais especial, haverá a Festa dos Aniversariantes e muitas guloseimas para os pequenos, como pipoca, algodão doce, hambúrguer, sorvete e sacola surpresa.

Assessoria de Imprensa

Related Article

medicamentos1

Medicamentos são apreendidos pela Polícia M...

out 03, 2025Comments off

ARAÇATUBA – Por volta das 17h40 de terça-feira (30/09), policiais militares da Força Tática, durante patrulhamento, realizaram a abordagem a um veículo na Rua Aguapeí, bairro Higienópolis,

incendio_ilha1

Incêndio destrói seis cas...

ILHA SOLTEIRA – Pelo menos seis casas de uma

out 03, 2025
saude_focara1

Saúde de Castilho focará ...

CASTILHO – A Secretaria Municipal de Saúde promoverá atendimento

out 03, 2025
Ivo Marques Santana, de 26 anos, foi morto a tiros em frente à própria residência. Foto: Reprodução

Homem é morto a tiros de p...

A madrugada deste domingo, 29, foi marcada por mais

jun 29, 2025

Comments are closed.

error: Solicite a matéria por email!