Castilho prepara Semana da Criança com passeios e recreação especial nas escolas

CASTILHO – A Semana da Criança em Castilho promete ser uma experiência inesquecível para os pequenos. A Secretaria Municipal de Educação vai inovar e, em vez de realizar a festa em um único dia optou por ampliar os dias de diversão das crianças que terá inicio no dia 6 e vai ate o dia14 de outubro com atividades especiais para cada faixa etaria transformando o ambiente escolar num mundo de encantamento e alegria.

As crianças das creches terão um programa repleto de atrações, incluindo dois espetáculos emocionais: o musical Baby e o Fábrica Kids. Além disso, elas poderão desfrutar do passeio na carreta Meteoro e se divertir nos brinquedos infláveis que serão montados nas unidades.

Já as crianças da pré-escola terão um dia de camping, com piquenique, musical e pescaria, além de também poderem aproveitar os brinquedos infláveis e o passeio na carreta Meteoro.

Os alunos do Ensino Fundamental, por sua vez, também terão uma programação especial, com teatro, show de mágica com o ilusionista Kadu e visita ao planetário. A peça de teatro será a Clowfusão, com os internacionalmente desconhecidos.

E para tornar a Semana da Criança ainda mais especial, haverá a Festa dos Aniversariantes e muitas guloseimas para os pequenos, como pipoca, algodão doce, hambúrguer, sorvete e sacola surpresa.

