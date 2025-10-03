Incêndio destrói seis casas em Ilha Solteira após fogo começar em borracharia

ILHA SOLTEIRA – Pelo menos seis casas de uma mesma rua foram atingidas por um incêndio de grandes proporções na madrugada de quarta-feira (1º) em Ilha Solteira. O fogo teria começado no telhado de uma borracharia, com causas ainda em investigação, e se alastrou rapidamente.

As chamas mobilizaram o Corpo de Bombeiros e caminhões-pipa de usinas da região. Um morador chegou a ser flagrado tentando conter o avanço do fogo do telhado de uma das residências. Felizmente, ninguém ficou ferido.

Versões divergentes sobre a origem do fogo

Moradores da rua relataram que o incêndio teria começado após uma briga de casal, que supostamente jogou gasolina e ateou fogo na borracharia.

No entanto, o casal negou a briga à polícia. Segundo o boletim de ocorrência, eles disseram que notaram o foco de incêndio no telhado da borracharia quando estavam saindo para beber, e então deixaram o local.

O eletricista José Roberto dos Santos teve a casa destruída. “Eu estava dormindo e escutei barulho de estouro… levantei correndo, abri a porta, o fogo já estava invadindo a minha casa,” lamentou José, que perdeu todos os seus pertences e acredita que seus dois gatos e um pássaro tenham morrido soterrados.

Polícia investiga as causas e legalidade da borracharia

O delegado Miguel Rocha solicitou a perícia técnica para apurar a causa exata do incêndio. Ele também informou que vai investigar a legalidade da borracharia no local, já que se trata de uma área residencial.

As circunstâncias do incêndio, que gerou grande destruição, seguem sob investigação da Polícia Civil.

