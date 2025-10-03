Header Adds
Fique de olho

Região

incendio_ilha1

Incêndio destrói seis casas em Ilha Solteira após fogo começar em borracharia

ILHA SOLTEIRA – Pelo menos seis casas de uma mesma rua foram atingidas por um incêndio de grandes proporções na madrugada de quarta-feira (1º) em Ilha Solteira. O fogo teria começado no telhado de uma borracharia, com causas ainda em investigação, e se alastrou rapidamente.

incendio_ilha1As chamas mobilizaram o Corpo de Bombeiros e caminhões-pipa de usinas da região. Um morador chegou a ser flagrado tentando conter o avanço do fogo do telhado de uma das residências. Felizmente, ninguém ficou ferido.

Versões divergentes sobre a origem do fogo

Moradores da rua relataram que o incêndio teria começado após uma briga de casal, que supostamente jogou gasolina e ateou fogo na borracharia.

No entanto, o casal negou a briga à polícia. Segundo o boletim de ocorrência, eles disseram que notaram o foco de incêndio no telhado da borracharia quando estavam saindo para beber, e então deixaram o local.

O eletricista José Roberto dos Santos teve a casa destruída. “Eu estava dormindo e escutei barulho de estouro… levantei correndo, abri a porta, o fogo já estava invadindo a minha casa,” lamentou José, que perdeu todos os seus pertences e acredita que seus dois gatos e um pássaro tenham morrido soterrados.

Polícia investiga as causas e legalidade da borracharia

O delegado Miguel Rocha solicitou a perícia técnica para apurar a causa exata do incêndio. Ele também informou que vai investigar a legalidade da borracharia no local, já que se trata de uma área residencial.

As circunstâncias do incêndio, que gerou grande destruição, seguem sob investigação da Polícia Civil.

Fonte: regiaonoroeste.com

Related Article

medicamentos1

Medicamentos são apreendidos pela Polícia M...

out 03, 2025Comments off

ARAÇATUBA – Por volta das 17h40 de terça-feira (30/09), policiais militares da Força Tática, durante patrulhamento, realizaram a abordagem a um veículo na Rua Aguapeí, bairro Higienópolis,

criancas_castilho

Castilho prepara Semana da ...

CASTILHO – A Semana da Criança em Castilho promete ser

out 03, 2025
saude_focara1

Saúde de Castilho focará ...

CASTILHO – A Secretaria Municipal de Saúde promoverá atendimento

out 03, 2025
Ivo Marques Santana, de 26 anos, foi morto a tiros em frente à própria residência. Foto: Reprodução

Homem é morto a tiros de p...

A madrugada deste domingo, 29, foi marcada por mais

jun 29, 2025

Comments are closed.

error: Solicite a matéria por email!