Saúde de Castilho focará “Outubro Rosa” em horários especiais nas UBSs

CASTILHO – A Secretaria Municipal de Saúde promoverá atendimento com horários especiais durante a campanha “Outubro Rosa”. Além do expediente comum, terá atendimentos estendidos. As ações serão focadas na prevenção ao câncer de colo de útero das mulheres.

De acordo com o secretário Demilson Cordeiro, os atendimentos serão realizados em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, incluindo nas da zona rural, com horários diferenciados.

Entre os serviços a serem ofertados nas unidades de Saúde estão exames de Papanicolau, solicitação de mamografia para mulheres acima de 40 anos e testes rápidos de HIV e Sífilis.

“Lembrando ainda que haverá avaliação multiprofissional em todas UBSs”, destaca Demilson. Essas ações visam conscientizar e apoiar as mulheres na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de colo de útero

Acompanhe abaixo quais serão os horários especiais de cada UBS, bem como o chamado dia “D” que haverá em cada uma delas a ser realizado num sábado.

– UBS Alvorada: Dias 13, 14, 15 e 16 de outubro das 07h às 20h; Dia “D”: 18/10 (sábado) das 7h às 16h.

– UBS Jupiá (Rural): Dias 20, 21 e 24 das 16h às 21h.

– UBS Alípio: Terças-feiras à noite (17h às 20h) nos dias 07, 14 e 21; Dia D em 25/10 (sábado) das 8h às 16h.

– UBS Laranjeiras: Dias 21 e 23 das 16h às 20h; Dia D em 18/10 (sábado) das 8h às 16h.

– UBS São Luiz (rural): Horários variados de 06 a 23 de outubro; Dia D em 25/10 das 8h às 16h.

– Centro Integrado de Saúde (CIS): dia 20 das 13h às 17h, 21 das 15h às 20h, 22 das 16h às 20h, 23 das 15 às 20h, 24 das 16h às 20 h e o dia D, no sábado 25 das 8h às 16h.

Assessoria de Comunicação