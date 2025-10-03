Header Adds
Fique de olho

Região

saude_focara1

Saúde de Castilho focará “Outubro Rosa” em horários especiais nas UBSs

CASTILHO – A Secretaria Municipal de Saúde promoverá atendimento com horários especiais durante a campanha “Outubro Rosa”. Além do expediente comum, terá atendimentos estendidos. As ações serão focadas na prevenção ao câncer de colo de útero das mulheres.

saude_focara1De acordo com o secretário Demilson Cordeiro, os atendimentos serão realizados em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, incluindo nas da zona rural, com horários diferenciados.

Entre os serviços a serem ofertados nas unidades de Saúde estão exames de Papanicolau, solicitação de mamografia para mulheres acima de 40 anos e testes rápidos de HIV e Sífilis.

“Lembrando ainda que haverá avaliação multiprofissional em todas UBSs”, destaca Demilson. Essas ações visam conscientizar e apoiar as mulheres na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de colo de útero

Acompanhe abaixo quais serão os horários especiais de cada UBS, bem como o chamado dia “D” que haverá em cada uma delas a ser realizado num sábado.

– UBS Alvorada: Dias 13, 14, 15 e 16 de outubro das 07h às 20h; Dia “D”: 18/10 (sábado) das 7h às 16h.

– UBS Jupiá (Rural): Dias 20, 21 e 24 das 16h às 21h.

– UBS Alípio: Terças-feiras à noite (17h às 20h) nos dias 07, 14 e 21; Dia D em 25/10 (sábado) das 8h às 16h.

– UBS Laranjeiras: Dias 21 e 23 das 16h às 20h; Dia D em 18/10 (sábado) das 8h às 16h.

– UBS São Luiz (rural): Horários variados de 06 a 23 de outubro; Dia D em 25/10 das 8h às 16h.

– Centro Integrado de Saúde (CIS): dia 20 das 13h às 17h, 21 das 15h às 20h, 22 das 16h às 20h, 23 das 15 às 20h, 24 das 16h às 20 h e o dia D, no sábado 25 das 8h às 16h.

Assessoria de Comunicação

Related Article

medicamentos1

Medicamentos são apreendidos pela Polícia M...

out 03, 2025Comments off

ARAÇATUBA – Por volta das 17h40 de terça-feira (30/09), policiais militares da Força Tática, durante patrulhamento, realizaram a abordagem a um veículo na Rua Aguapeí, bairro Higienópolis,

criancas_castilho

Castilho prepara Semana da ...

CASTILHO – A Semana da Criança em Castilho promete ser

out 03, 2025
incendio_ilha1

Incêndio destrói seis cas...

ILHA SOLTEIRA – Pelo menos seis casas de uma

out 03, 2025
Ivo Marques Santana, de 26 anos, foi morto a tiros em frente à própria residência. Foto: Reprodução

Homem é morto a tiros de p...

A madrugada deste domingo, 29, foi marcada por mais

jun 29, 2025

Comments are closed.

error: Solicite a matéria por email!