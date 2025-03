Polícia Penal: Cães de faro realizam apreensões no retorno da saída temporária

As apreensões aconteceram em estabelecimentos penais do regime semiaberto com a Operação Retorno Seguro

Com uso de cães de faro a Polícia Penal realizou a operação Retorno Seguro com a apreensão de ilícitos que seriam introduzidos no interior dos estabelecimentos penais. Esses cães auxiliaram na apreensão de cerca de 4 Kg de maconha, cerca de 500 gramas de cocaína, dois aparelhos celulares e 650 reais em espécie.

A ação ocorreu na manhã de terça, 18, no entorno de estabelecimentos penais do regime semiaberto instaladas nas cidades de Assis, Bauru, Mirandópolis, Osvaldo Cruz, Pacaembu, Porto Feliz e Valparaíso. Os estabelecimentos penais desses locais recepcionaram os reeducandos que retornaram da saída temporária no dia anterior, no início da noite.

Os ilícitos foram localizados escondidos na área externa das unidades situadas nas cidades mencionadas e, provavelmente, seriam recuperados pelos custodiados do regime semiaberto que fossem realizar atividades laborais nos locais.

Atuaram na operação 12 cães de faro e dezenas de policiais penais lotados em diversos estabelecimentos penais, que realizaram varredura no perímetro das áreas externas das unidades que possuem o regime semiaberto.

Todos os materiais apreendidos foram encaminhados para os procedimentos administrativos e legais cabíveis.

A operação destacou o papel da Polícia Penal em cumprir a Lei de Execução Penal e combater o crime organizado, garantindo a ordem, a segurança e a soberania do Estado dentro do sistema prisional.