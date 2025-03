Clube de Tiro de Andradina elege nova diretoria

ANDRADINA – O Clube de Tiro de Andradina, localizado na rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “Rodovia da Integração”, altura do Km 203, realizou no último mês de fevereiro a eleição de sua diretoria executiva para o triênio 2025/28. O policial civil aposentado, José Augusto Rosa foi eleito para o cargo e o vereador Allan Marcelino, um dos fundadores do clube e presidente por dois mandatos, assume a vice presidência.

Além de Zé Rosa e Allan Marcelino, fazem parte da diretoria Marco Antônio Brunelli, Cosme Meira dos Santos, Rafael Sales de Abreu, Vitor Maia Pires, Guilherme Bernardes e Luciano Oliveira Pereira.

A ORIGEM

O Clube do Tiro de Andradina virou realidade graças a um desejo de várias pessoas, principalmente aquelas ligadas à área de segurança, como policiais civis, militares e quem gostava de praticar tiro esportivo, como os casos de Rogério Casonato e Cosme Meira, que viram ali a oportunidade de aprimorar suas técnicas e também participar de competições a nível regional, estadual e até nacional.

FUNDAÇÃO

O clube foi fundado no dia 05 de maro de 2022, tendo como presidente o policial militar e agora vereador Allan Marcelino, um de seus maiores incentivadores, que correu atrás do que era necessário para tudo tornar-se realidade, sempre junto com o amigo e policial civil aposentado e ex-vereador, José Augusto Rosa.

O local foi definido quando a diretoria que estava se formando entrou em contato com o pecuarista Aurinho Minholi e conseguiram a seção da área por um período de 30 anos.