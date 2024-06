DIG/DISE de Andradina prendem moradora do Jd. Europa por tráfico de drogas

ANDRADINA – A Polícia Civil, através de equipes da DIG/DISE – Delegacia de Investigações Gerais e Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, prenderam na manhã de terça-feira, dia 04/06, F. S. N. (23 anos), no Jardim Europa, acusada de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes. Encaminhada para o plantão policial de Andradina, foi indiciada, permanecendo recolhida e aguardando audiência de custódia. A droga localizada foi apreendida.

A prisão da acusada aconteceu quando os policiais civis das delegacias especializadas de Andradina-SP deram cumprimento a um mandado de busca domiciliar na residência dela, que havia sido requerido pela especializada e concedido pela Justiça de Andradina.

O objetivo inicial era a localização de uma arma de fogo utilizada para ameaçar outro morador daquele bairro. Contudo, durante a vistoria em todos os cômodos da residência, foram encontradas três porções de maconha (Cannabnis Sativa), embaladas de modo típico para introduzir na região genital e ingressar de forma dissimulada em estabelecimento prisional, quase R$ 4.000,00 em dinheiro e bilhetes oriundos da unidade prisional onde encontra-se preso seu companheiro, indicativos que F. S. N., realiza o comércio de drogas.

Diante das circunstâncias e do material ilícito localizado (droga e bilhetes), o delegado responsável pela DIG/DISE decretou a prisão em flagrante de F. S. N., por ter, em tese, infringido o disposto do artigo 33, “caput” (tráfico de drogas) e do artigo 35 (associação ao tráfico), ambos da Lei 11.343/06.

No mais, representou-se pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, estando a presa à disposição da Justiça para a audiência de custódia. (com informações da DISE- DEL. SEC. ANDRADINA Assessoria de Imprensa – Polícia Civil – Del. Sec. Andradina, Dr. Raoni Manoel Spetic da Selva)