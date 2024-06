Funsep promove feijoada em prol de reformas na entidade

ANDRADINA – A Funsep – Fundação dos Servidores Públicos Municipais de Andradina, entidade que defende os interesses de funcionários ligados à municipalidade, promove no próximo dia 30 de junho, em sua sede social e recreativa, localizada na rua Holanda, nº 1348, (atrás do antigo bosque municipal), no Jardim Europa, sensacional feijoada pelo valor de R$ 35,00. A retirada das feijoadas pode ser efetuada das 11h às 14h.

Toda a renda arrecadada será revertida para realização de obras de reforma na Fundação, e cada número comprado estará concorrendo a um Pix no valor de R$ 200,00. Então você, além de saborear a melhor feijoada, pode ainda ganhar um dinheirinho para ajudar em suas despesas mensais. Aproveite, participe, colabore a Funsep. Vale lembrar que cada feijoada (acompanhada de arroz e couve refogada), serve até duas pessoas.

Informações adicionais sobre o evento podem ser obtidas pelos telefones 3722-2553 e 99796-4668.

Feijoada

A feijoada é um dos pratos típicos mais conhecidos e populares da culinária brasileira. Composta basicamente por feijão preto, diversas partes do porco, linguiça, farinha e o acompanhamento de verduras e legumes, ela é comumente apontada como uma criação culinária dos africanos escravizados que vieram para o Brasil.

Mas como surgiu a feijoada, afinal?

A feijoada ainda carrega uma forte mitologia. Por muito tempo se considerava que a feijoada seria um prato “inventado” nas senzalas. Os escravos cozinhariam o feijão preto (originário) da América com os restos de carne de porco que os senhores de engenho desprezavam.

Segundo Câmara Cascudo, essa seria uma hipótese absurda. Os portugueses não desprezavam essas carnes. E o que os escravos comiam era basicamente feijão com farinha.

A feijoada (prato com técnica europeia, similar aos vários tipos de cozidos, como os de Portugal, Espanha, França e outros) teria se desenvolvido no final do século XIX, em restaurantes cariocas.

Posteriormente, a feijoada foi tratada como símbolo do Brasil, reunindo (miticamente) índios, portugueses e africanos em sua origem, consistindo num dos vários mitos brasileiros de miscigenação racial. (com pesquisas no Google)