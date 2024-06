Audax ATC goleia por 5 a 1 o União Rolex e conquista a outra vaga à final do Amador 2024

ANDRADINA – O excelente time da parceria AUDAX/ATC construiu um grande resultado na partida realizada na manhã do último domingo (02/06), no clube Cecam, ao golear por 5 a 1 o time do Uniao Rolex, e ficou com a outra vaga à final do Campeonato de Futebol Amador 2024, promovido pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude de Andradina. A partida da final da competição acontece no próximo domingo (dia 09/06), a partir das 9h, no ATC.

Como já era esperado, o time do Audax impunha seu melhor futebol desde o início da partida e não demorou muito a fazer seu primeiro gol, com destaque para o elétrico atacante Wendell Nesiyama, o “Japa”, autor de 3, dos 5 gols da vitória de sua equipe.

Enquanto teve fôlego, até que o Rolex conseguiu conter o ímpeto adversário, mas era questão de tempo para saber que não seria fácil segurar por muito tempo e a derrota era eminente. Estava nos planos da comissão técnica que, se perdesse, que não fosse por muitos gols, mas isso não foi possível e as pernas literalmente acabaram. Restou o consolo que a derrota foi para a melhor equipe da competição.

Agora o Audax vai tentar segurar a “meninada” da ADPM, que já foi possível perceber, gostam muito de atacar e marcam com menos ímpeto o adversário, as vezes até afrouxam demais a marcação e isso é perigoso. Numa dessas jogadas de ‘subir’ ao ataque é preciso tomar cuidado porque pode provocar descuidos em seu meio de campo e sobrecarregar a defesa, as vezes até tomando o gol, já que o time do Audax é super rápido.

Audax tem muitos jogadores experientes, porém, todos ainda jogam e correm muito, enquanto que a ADPM tem jogadores bons, porém, muitos jovens ainda e nem sempre comprometidos com esquemas de jogos mais fechados. Por isso vai ser interessante ver como a “meninada” reage contra um time bom no toque de bola.

ELENCO AUDAX

André dos Anjos, Rafael Barbosa, Anderson Nicomedes, Lucas Xavier, Zé Carlos, Endheu Nesiyama (Japa), Almir Altran, Evandro Perin, Gabriel Nunes, Matheus Rodrigues, Everton Junior, André Garrio (Rato), Douglas Nicomedes, Joelson Meireles, Bruno da Mata, Marcos Paulo, Almir Mendes, Sérgio Junior, Vinicius Rodrigues e Ariel Santos.

Comissão Técnica: Helder Arcanjo, o “Mega” (técnico), Pablo Denner (auxiliar) e Olivério Borges (massagista)