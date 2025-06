PM realiza palestra sobre a implantação do Programa Vizinhança Solidária no bairro Set Jardim

Na noite de 20/06/25, os moradores do bairro Set Jardim participaram de uma palestra ministrada pelo Sargento Donegati e pelo Cabo Freitas, com o objetivo de apresentar e implantar o Programa Vizinhança Solidária na comunidade local.

Durante o encontro, foram abordados temas fundamentais para a segurança do bairro, como os princípios da segurança primária, as regras de convivência do grupo, e as formas de participação ativa dos moradores. Os palestrantes reforçaram a importância da responsabilidade compartilhada entre população e Polícia Militar, destacando que cada cidadão pode e deve colaborar para a construção de um ambiente mais seguro, organizado e harmonioso.

Um dos principais pontos enfatizados na palestra foi que “juntos somos mais fortes”, reforçando o valor da união e da comunicação entre os vizinhos para prevenir delitos e colaborar com o trabalho policial.

O evento contou com a presença de aproximadamente 25 pessoas, além do Sargento Reis, supervisor do policiamento da área, e do Cabo PM Ceballos, que também contribuíram com informações e orientações aos moradores.

Ao final da palestra, foram distribuídas placas e adesivos do Programa Vizinhança Solidária, que simbolizam a adesão do bairro à iniciativa e ajudam na visibilidade do projeto.

O Programa Vizinhança Solidária está presente em Andradina e região desde 2016, e tem sido responsável por resultados expressivos no combate à criminalidade, com diversas ocorrências solucionadas graças ao engajamento da população local. A expansão do programa para o Set Jardim representa mais um passo importante na construção de uma cidade mais segura e unida.

Sescom PMESP