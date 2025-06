Polícia Penal: publicada autorização para concurso

A Polícia Penal do Estado de São Paulo foi autorizada, em publicação no Diário Oficial do Estado na quarta-feira (25), a realizar concurso público para a contratação de 1.100 Policiais Penais. A banca organizadora do certame será definida em breve.

O concurso público terá quatro fases eliminatórias, com prova objetiva, prova de aptidão física e aferimento da estatura, prova de aptidão psicológica, comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada e investigação social.

Em conformidade com a Lei Orgânica da Polícia Penal, Lei Complementar nº 1416/2024, além de aprovação nas fases do concurso, para ingresso na carreira o candidato precisa atender aos seguintes pré-requisitos: possuir na data da posse diploma de graduação em qualquer curso de Ensino Superior ou equivalente, registrado pelo órgão competente; ter, até a data do encerramento das inscrições no certame, 35 anos no máximo, independente de eventual prorrogação do período de inscrição; e possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na Categoria “B”, no mínimo.

Sobre tatuagens, a Lei Orgânica destaca que o candidato não deve ter tatuagem que divulgue símbolo ou inscrição ofendendo valores e deveres éticos inerentes aos integrantes da Polícia Penal.

Os requisitos previstos serão aferidos por meio de exames médicos, psicológicos e toxicológicos, que poderão ser exigidos a qualquer tempo durante o concurso e o estágio probatório.

A remuneração do Policial Penal será por subsídio, nível I – Ingresso, correspondente a R$ 4.695,60, já reajustada conforme a Lei Complementar n° 1.425/2025.

