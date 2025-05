PM captura condenado a 8 anos de reclusão por crimes de tráfico e associação ao tráfico

ANDRADINA – A Polícia Militar de Andradina capturou na tarde de segunda-feira, 28 de abril de 2025, um desempregado de 27 anos por força de uma Mandado de Prisão (MP), por condenação a cumprir de 8 anos por envolvimento nos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Encaminhado ao 2º DP, tomou ciência do MP e permaneceu à disposição da Justiça e aguardando remoção para um presídio estadual para início de cumprimento da pena.

A captura do procurado aconteceu pouco depois das 14h, durante patrulhamento de motocicletas pela Avenida Barão do Rio Branco, no centro da cidade, próximo às futuras instalações do mercado municipal, quando os policiais abordaram o desempregado, que demonstrou nervosismo ao avistar a equipe e tentou se refugiar em um restaurante localizada na esquina.

Após a abordagem e revista pessoal, nada de ilícito sendo localizado, foi constatado via sistema que havia contra ele um mandado de prisão pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas, com condenação a oito anos de reclusão em regime fechado.

O homem tomou ciência do MP e foi levado ao 2° Distrito Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça, aguardando remoção para um presídio estadual.