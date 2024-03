Tiro de Guerra de Andradina tem novo comandante

ANDRADINA – A cidade tem novo Chefe de Instrução do Tiro de Guerra 02/007, é o sargento Ismael, recebido recentemente pelo prefeito de Andradina Mário Celso Lopes. A previsão é que Ismael atue em Andradina em 2024/2025, período em que cerca de 100 atiradores passarão pelo seu comando.

Para o prefeito, o Tiro de Guerra segue fazendo um excelente trabalho com os jovens soldados, que recebem instruções e treinamento militar, sendo assim “os filhos de Andradina recebem aulas de civismo e cidadania, aulas de armamento, primeiros socorros, tecnologias sociais, dentre outros”.

A visita também contou com a participação do subsecretário de segurança pública, Luiz Ramos Neto , do vereador André Lopes e do Cap PM Diogo Araújo, Comandante da 1ª CIA do 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), oportunidade em que foi assinado o Plano de Ação de 2024, referente ao Convênio da Atividade Delegada, entre a Prefeitura Municipal e Secretaria de Segurança Pública do Estado, visando estabelecer diretrizes para o desenvolvimento do programa.