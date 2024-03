Trabalho da equipe de RPM começa a gerar resultados

ANDRADINA – Após cerca de 30 dias de atuação, o trabalho da equipe de RPM – Radiopatrulhamento com Apoio de Motocicletas, começa a apresentar bons resultados.

Atuando com três viaturas, a equipe tem focado o trabalho na fiscalização das principais irregularidades, como a utilização de escapamentos de descarga livre, que emitem ruído acima do recomendado, circulação em alta velocidade, não observância do semáforo vermelho, falta de licenciamento ou CNH – Carteira Nacional de habilitação, e as demais infrações e condutas em descordo com o Código de Trânsito Brasileiro.

No aspecto criminal, a ênfase das equipes tem sido o combate ao tráfico de drogas e o furto de motocicletas.

Além do patrulhamento preventivo e ostensivo, a equipe tem elaborado autuações e recolhimentos de motocicletas irregulares.

A repercussão junto a sociedade tem sido altamente positiva, com elogios e incentivo para que haja a continuidade do trabalho.